Фильм о Сонике перенесли на 2020 годФильм Про вчера в 11:40

Режиссёр «Соника в кино» Джефф Фаулер сообщил, что премьера фильма переносится на 14 февраля 2020 года. Первоначально экранизация видеоигры должна была выйти 19 ноября 2019 года. Вероятно, создатели не успевают в срок перерисовать ёжика Соника, чью внешность раскритиковали зрители.

Фильм о Сонике перенесли на 2020 год

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