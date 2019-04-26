Кино
Фильм «Тренинг личностного роста» получил гран-при ММКФАргументы и Факты вчера в 14:36
Фильм казахского режиссера Фархата Шарипова удостоился главного приза Московского международного кинофестиваля «Золотой Георгий», сообщается на сайте ММКФ. «Серебряного Георгия» за лучшую режиссуру получил итальянец Валерио Мастандреа за картину «Она смеется».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 00:44, Ашберн
Гаджеты
Продемонстрированы макеты нового смартфона iPhone 11 от Apple
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Украина остановила транзит российской нефти
Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Общество
Более 900 тысяч россиян проходят медобследование после аварии на ЧАЭС
Свыше 900 тысяч россиян, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС, ежегодно проходят специализированное медицинское обследование, сообщил РИА Новости в пятницу заместитель руководителя Национального радиационно-эпидемиологического регистра (НРЭР) Марат Максютов.
Обновлено вчера в 23:01
Футбол
Футболист «Анжи» объявил о смерти клуба
Защитник махачкалинского «Анжи» Игорь Удалый заявил, что клуб на 99 процентов перестанет существовать.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 21:48
Общество
Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление
Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено вчера в 19:38
Наука
Сигналы мозга преобразовали в человеческую речь две нейросети
Обновлено вчера в 05:43
Спорт
Российский фигурист впервые в истории исполнил прыжок в пять оборотов
Российский фигурист Максим Белявский показал тулуп в пять оборотов.
Обновлено вчера в 06:09
Политика
Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 00:40
Политика
Эксперт сравнил поведение Ким Чен Ына на встрече с Путиным и с Трампом
Обновлено вчера в 09:35
Экономика
«Русал» разместил бонды объемом 15 млрд рублей под 9% годовых
"Русал" завершил размещение 10-летних облигаций с офертой через три года на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий
Следственный комитет Санкт-Петербурга начал доследственную проверку в связи с гибелью рабочего, который был в составе бригады, сносящей заброшенную гостиницу "Северная корона".
Обновлено вчера в 10:20
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту
«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 14:29
Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Хантсман призвал помнить о важности диалога России и США
Посол США в РФ Джон Хантсман призвал помнить о важности диалога между Москвой и Вашингтоном сейчас, когда в отношениях двух стран снова наступил период напряженности.
Обновлено вчера в 15:50
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Сампаоли: Месси сильно страдает из-за неудач в сборной Аргентины
Месси сильно страдает из-за неудач в национальной команде.
Обновлено вчера в 20:40
Религия
Православные отмечают Великую пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено вчера в 20:30
Авто
Новый Honda BR-V за 1 миллион рублей представлен официально
На стартовавшем сегодня международном автосалоне в Джакарте компания Honda официально представила обновлённую модификацию недорогого кроссовера Honda BR-V.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска
Самолет с пассажирами на борту, вылетевший из Красноярска в Таиланд, 40 минут вырабатывал топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета из-за неполадки в двигателе, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Совбез России увидел угрозу в грузинских клопах
Замглавы Совбеза России Рашид Нургалиев на совещании с руководителем Южной Осетии Анатолием Билибовым заявил, что необходимо принять меры для борьбы с угрозой от биолаборатории под Тбилиси, сообщила пресс-служба президента республики.
Обновлено вчера в 06:45
Общество
Артемий Лебедев показал непринятые варианты логотипа «ВКонтакте»
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
В Карском море нашли неизвестную подлодку
В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено вчера в 07:58
Здоровье
Медики назвали пять продуктов, полезных при диабете
Медики из Великобритании перечислили пять продуктов, которые полезны при диабете, как показали исследования.
Обновлено вчера в 07:06
Политика
Гордон назвал способ вернуть Крым Украине
Гордон раскритиковал принятый в четверг закон о государственном языке и отметил, что нынешние власти делают все, чтобы "затянуть момент возвращения Крыма и Донбасса".
Обновлено вчера в 21:06
Космос
На Красной планете запечатлены оползни
Обновлено вчера в 08:50
Политика
Украина требует ввести новые санкции за выдачу паспортов РФ в Донбассе
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что в отношении России необходимо ввести новые адресные санкции.
Обновлено вчера в 17:48
Хоккей
Форвард «Сент-Луиса» Барбашев набрал первое очко в Кубке Стэнли
Нападающий "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев заработал первое очко в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Даллас Старз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:09
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в Москве
Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник.
Обновлено вчера в 19:44
Общество
Половина россиян не знает, что христиане празднуют на Пасху
4% респондентов заявили, что Пасха является праздником поминания усопших, а еще 3% считают, что так христиане отмечают окончание поста.
Обновлено вчера в 20:54