с чего всё началось

Сообщалось, что новый фильм американского режиссера в день премьеры в России и странах СНГ собрал рекордные 125 млн рублей. За первые выходные сборы составили 467,1 млн рублей. Тарантино сам презентовал картину в Москве.

Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Армия и оружие Армия Израиля повысила готовность на северной границе «В течение прошлой недели сухопутные силы, авиация, флот и разведывательные силы повысили свою готовность к различным сценариям в северном командном районе и в 91-й территориальной дивизии», — сообщила пресс-служба армии Израиля.

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Экономика Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

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