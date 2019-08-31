Кино

ИзвестияИзвестияФильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Сообщалось, что новый фильм американского режиссера в день премьеры в России и странах СНГ собрал рекордные 125 млн рублей. За первые выходные сборы составили 467,1 млн рублей. Тарантино сам презентовал картину в Москве.
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с чего всё началось
Российский бокс-офис «Однажды... в Голливуде» превысил 1 млрд руб. 31 августа, свидетельствуют
 данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
РБК09:17

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«Однажды в Голливуде» Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Коммерсантъ11:34

Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Газета.Ru10:55

Фильм Тарантино впервые за 15 лет собрал миллиард рублей

Lenta.ru09:50

Фильм Тарантино впервые собрал в российском прокате миллиард рублей

Дождь10:22

Фильм Тарантино «Однажды в... Голливуде» собрал в России более 1 млрд рублей

ТАСС10:19

Последний фильм Тарантино собрал в России больше 1 млрд рублей

Говорит Москва10:25

Фильм Тарантино впервые за 15 лет собрал в российском прокате ₽1 млрд

РБК09:17
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:34, Вашингтон
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На Украине потребовали переименовать модернизированный в России Ан-124

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Кино

На Венецианском фестивале состоялась премьера фильма «Джокер»

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Зеленский рассказал о предстоящей встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его третий разговор с президентом России Владимиром Путиным состоится во время нормандского саммита.
Газета.Ru 14:36
Происшествия

При падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека

В результате падения вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области погибли два человека.
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Армия и оружие

Эрдоган: Турция ведет с РФ переговоры о поставках истребителей Су-57

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Армия и оружие

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Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
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Рейсовый автобус загорелся в центре Москвы на Тверской улице вблизи Пушкинской площади, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
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