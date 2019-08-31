с чего всё началось

Отмечается, что киноленту посмотрели уже более трех миллионов россиян. Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму. Ранее сообщалось, что "Однажды в Голливуде" может стать самой прибыльной работой Тарантино.

Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

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