с чего всё началось

Отмечается, что киноленту посмотрели уже более трех миллионов россиян. Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму. Ранее сообщалось, что "Однажды в Голливуде" может стать самой прибыльной работой Тарантино.

Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Энергетика Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти Государственный концерн "Белнефтехим" после согласования сторонами величины тарифа отмечал, что "сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года", поэтому достигнута договоренность "на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год".

Авто BMW отказался от выпуска «заряженных» универсалов BMW M В компании считают, что на сегодня кроссоверы не плохо заменяют универсалы и у них ничем не хуже внедорожные характеристики.

Происшествия В Саратове мужчина втайне от жены зарезал родившуюся с патологией дочь Житель Саратова задержан по подозрению в том, что зарезал двухмесячную дочь, имевшую врожденную патологию, сообщило областное управление СК.

Политика Меркель намекнула о своих планах после ухода из политики 13 августа Меркель заявила, что после окончания срока полномочий на посту канцлера ФРГ, то есть после 2021 года, она уйдет из большой политики.

Происшествия Стрелок открыл огонь по людям в Техасе и угнал грузовик В городе Одесса в американском штате Техас вооруженные люди открыли огонь по людям. Об этом передает ABC со ссылкой на полицию.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Музыка Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.

Футбол Неймар согласился остаться в «ПСЖ» Нападающий «ПСЖ» Неймар согласился остаться в команде после того, как переговоры между парижским клубом и «Барселоной» не завершились успехом.

Политика Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.

Политика Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН Председательство в Совбезе ООН с воскресенья на месяц переходит к России - ожидается, что в некоторых заседаниях примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров.

Гаджеты Xiaomi хочет снабдить устройствами Redmi 5 млрд человек Вице-президент Xiaomi и глава Redmi Лю Вейбинг на пресс-конференции, посвященной выходу смартфонов Redmi Note 8, заявил о весьма амбициозных планах бренда: обеспечить своими устройствами 5 миллиардов людей – то есть около 70% населения Земли.

Политика В Донецке состоялось открытие памятника Захарченко На церемонии открытия бюста выступил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Политика Зеленский пообещал плохой конец куму Путина Команда Зеленского уже инициировала кампанию по рейдерскому отъёму оппозиционных телеканалов у бизнесменов, близких к Медведчуку.

Общество Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Общество Какие законодательные изменения ждут россиян с сентября 2019 года С 1 сентября россияне, желающие пройти службу в армии, могут отказаться от права на отсрочку или освобождения от нее.

Происшествия Вертолет упал в Клязьминское водохранилище под Москвой Вертолет зацепился за линию электропередач близ подмосковного Долгопрудного и упал в Клязьминское водохранилище, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.

Общество Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.

Единоборства Поветкин победил Фьюри и получил пояс чемпиона WBA Россиянин Александр Поветкин победил британца Хьюи Фьюри в поединке, который проходил в рамках вечера бокса в Лондоне перед встречей Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла.

Армия и оружие Западная коалиция нанесла ракетный удар по штабу террористов в Идлибе Авиация западной коалиции во главе с США нанесла ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях сирийского Идлиба, сообщает телеканал "Аль-Маядин".

Шоу-бизнес Ирина Алферова появилась на публике впервые за долгое время Ирина Алферова тоже стала гостьей передачи. Она после долгих уговоров согласилась прийти на съемку в студию.

Общество Пенсия в столице с 1 сентября была увеличена до 19,5 тысячи рублей С 1 сентября размер минимальной пенсии в столице был повышен на две тысячи рублей. Теперь она составляет 19,5 тысячи рублей.

Происшествия В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.

Шоу-бизнес Дарья Клюкина решилась на изменение внешности Своими планами Дарья Клюкина поделилась с поклонниками в «Инстаграм», пояснив, в чем заключается ее комплекс.

Происшествия Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».

Происшествия Пострадавшая при аварии самолета в Подмосковье девочка прооперирована Девочка, пострадавшая в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, прооперирована, передает «Интерфакс».