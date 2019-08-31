Кино

Газета.RuГазета.RuФильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Отмечается, что киноленту посмотрели уже более трех миллионов россиян. Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму. Ранее сообщалось, что "Однажды в Голливуде" может стать самой прибыльной работой Тарантино.
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с чего всё началось
Российский бокс-офис «Однажды... в Голливуде» превысил 1 млрд руб. 31 августа, свидетельствуют
 данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
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