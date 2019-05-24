Кино
Фильм «Соник в кино» перенесли на февраль 2020-гоCyber.sports.ru 11:50
Режиссер «Соника в кино» Джефф Фаулер сообщил о переносе премьеры. «Понадобится чуть больше времени, чтобы сделать Соника таким, как надо», – написал Фаулер. «Соник в кино» должен был выйти в прокат 7 ноября, но теперь это произойдет 14 февраля 2020 года.
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