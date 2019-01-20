Кино

Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTubeРИА Новости 04:42

Фильм "Праздник" Алексея Красовского удалили с YouTube за нарушение правил видеохостинга. Об этом режиссер сообщил на своей фейсбук-странице.
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с чего всё началось
На своей странице в Facebook Красовский выложил
 фотографию, на которой видно, что при попытке открыть фильм на YouTube появляется сообщение об удалении за нарушение условий использования видеохостинга.
РБК04:16

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Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube

РИА Новости04:42

«Праздник» Красовского удален с YouTube

Коммерсантъ04:31

YouTube удалил фильм Алексея Красовского «Праздник»

ТАСС03:44

Фильм Красовского «Праздник» о блокаде Ленинграда удалён с YouTube

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Комедию о блокадном Ленинграде под названием «Праздник» удалили с YouTube

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YouTube удалил комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде

Говорит Москва02:57

YouTube удалил комедию о блокадном Ленинграде «Праздник»

Дождь02:09
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