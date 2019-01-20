Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTubeРИА Новости 04:42

с чего всё началось

Фильм "Праздник" Алексея Красовского удалили с YouTube за нарушение правил видеохостинга. Об этом режиссер сообщил на своей фейсбук-странице.

Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube

Кино Кино Умер пермский кинорежиссер Рашид Давлетшин Сегодня утром умер мой (наш) мастер, учитель, друг Рашид Рафикович Давлетшин. Да как же так, - написала в соцсети Аверкиева.

Кино Кино «Броненосец Потемкин» возглавил топ-10 популярных на Западе фильмов Как стало известно, эксперты назвали рейтинг самых популярных на Западе советских кинофильмов. Картины получили признание за границей.

Кино Кино Отложены съемки третьей части «Фантастических тварей» Кинокомпания Warner Bros. перенесла съемки третьей части фильма "Фантастические твари" с июля 2019 года на позднюю осень.

Кино Кино Deadline: Ченнинг Татум может стать режиссёром фильма про Гамбита Если Татум и впрямь окажется у руля картины, то фильм станет его режиссёрским дебютом.

Кино Кино Сериал «Первый» с Шоном Пенном закрыт Компания Hulu приняла решение закрыть после первого сезона фантастический сериал "Первый", в котором главную роль исполнил Шон Пенн.

Кино Кино Дарио Ардженто разругал ремейк «Суспирии» Дарио Ардженто, режиссёр «Суспирии» 1977 года, поделился своим мнением насчёт недавнего ремейка от Луки Гуаданьино.

Кино Кино В Пермском крае начались съемки сериала про раскулаченных 1930-х годов

Кино Кино Джесси Айзенберг покоряет Уолл-стрит в трейлере «Операции „Колибри“» В центре сюжета ‒ история кузенов Винсента и Антона (Айзенберг и Скарсгард), живущих в мире высокочастотного трейдинга, где каждая миллисекунда может стоить миллиарды.

Кино Кино Роберт Паттинсон вернулся к образу Эдварда из Сумерек Возможно, актер старался показаться модником, но поклонники сравнили его лук с образом Эдварда Каллена, которого тот играл 10 лет назад.

Кино Кино Итальянский фильм получил главный приз кинофестиваля в Норвегии Итальянская картина "Счастливый Лазарь" режиссера Аличе Рорвахер получила главную награду "Аврора" на международном кинофестивале в норвежском городе Тромсё, который считается самым крупным и престижным кинофорумом королевства, российские ленты "Сердце мира" и "Человек, который удивил всех" остались без призов, передает корреспондент РИА Новости с церемонии закрытия фестиваля.

Кино Кино Виктор Сухоруков: Я впервые поцеловался с Ириной Пеговой 19 января завершились съемки многосерийного фильма «Цыпленок жареный» с Виктором Сухоруковым в главной роли.

Кино Кино Кассовые сборы в США за пятницу, 18 января: «Стекло» выходит в лидеры За пятницу фильм «Стекло» освоил в США и Канаде 16 миллионов долларов, включая $ 3,7 млн, заработанных в четверг вечером во время превью.