Кино
Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTubeРИА Новости 04:42
Фильм "Праздник" Алексея Красовского удалили с YouTube за нарушение правил видеохостинга. Об этом режиссер сообщил на своей фейсбук-странице.
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Кино
«Зеленая книга» стала лучшим фильмом по версии Гильдии продюсеров США
Обновлено в 03:14
Кино
Умер пермский кинорежиссер Рашид Давлетшин
Сегодня утром умер мой (наш) мастер, учитель, друг Рашид Рафикович Давлетшин. Да как же так, - написала в соцсети Аверкиева.
Обновлено в 02:00
Кино
«Броненосец Потемкин» возглавил топ-10 популярных на Западе фильмов
Как стало известно, эксперты назвали рейтинг самых популярных на Западе советских кинофильмов. Картины получили признание за границей.
Обновлено вчера в 17:49
Кино
Отложены съемки третьей части «Фантастических тварей»
Кинокомпания Warner Bros. перенесла съемки третьей части фильма "Фантастические твари" с июля 2019 года на позднюю осень.
Обновлено вчера в 11:03
Кино
Deadline: Ченнинг Татум может стать режиссёром фильма про Гамбита
Если Татум и впрямь окажется у руля картины, то фильм станет его режиссёрским дебютом.
Обновлено в 03:21
Кино
Сериал «Первый» с Шоном Пенном закрыт
Компания Hulu приняла решение закрыть после первого сезона фантастический сериал "Первый", в котором главную роль исполнил Шон Пенн.
Обновлено вчера в 12:11
Кино
Дарио Ардженто разругал ремейк «Суспирии»
Дарио Ардженто, режиссёр «Суспирии» 1977 года, поделился своим мнением насчёт недавнего ремейка от Луки Гуаданьино.
Обновлено в 04:00
Кино
Трейлер «Человека-паука: Вдали от дома» установил рекорд
Обновлено вчера в 01:00
Кино
В Пермском крае начались съемки сериала про раскулаченных 1930-х годов
Обновлено вчера в 21:37
Кино
Джесси Айзенберг покоряет Уолл-стрит в трейлере «Операции „Колибри“»
В центре сюжета ‒ история кузенов Винсента и Антона (Айзенберг и Скарсгард), живущих в мире высокочастотного трейдинга, где каждая миллисекунда может стоить миллиарды.
Обновлено вчера в 12:47
Кино
Роберт Паттинсон вернулся к образу Эдварда из Сумерек
Возможно, актер старался показаться модником, но поклонники сравнили его лук с образом Эдварда Каллена, которого тот играл 10 лет назад.
Обновлено в 00:51
Кино
Итальянский фильм получил главный приз кинофестиваля в Норвегии
Итальянская картина "Счастливый Лазарь" режиссера Аличе Рорвахер получила главную награду "Аврора" на международном кинофестивале в норвежском городе Тромсё, который считается самым крупным и престижным кинофорумом королевства, российские ленты "Сердце мира" и "Человек, который удивил всех" остались без призов, передает корреспондент РИА Новости с церемонии закрытия фестиваля.
Обновлено вчера в 15:00
Кино
Виктор Сухоруков: Я впервые поцеловался с Ириной Пеговой
19 января завершились съемки многосерийного фильма «Цыпленок жареный» с Виктором Сухоруковым в главной роли.
Обновлено вчера в 11:32
Кино
Кассовые сборы в США за пятницу, 18 января: «Стекло» выходит в лидеры
За пятницу фильм «Стекло» освоил в США и Канаде 16 миллионов долларов, включая $ 3,7 млн, заработанных в четверг вечером во время превью.
Обновлено вчера в 03:31
Кино
Шварценеггер в эпизоде, сиквел «Притяжения»: российское кино 2019 года
«Тайна печати дракона» – продолжение гоголевского «Вия» – столько раз переносился, что фильм несколько лет значился в списках ожидаемого кино.
Обновлено в 03:24