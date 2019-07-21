Кино
«Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара»Газета.Ru 07:53
Фильм "Мстители: Финал" может побить десятилетний рекорд "Аватара" по кассовым сборам.
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Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
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Демонстранты в Гонконге начали собираться у штаб-квартиры полиции
Участники протестных акций в Гонконге, выступающие против принятия закона об экстрадиции, вышли за пределы оговоренного с городскими властями и начали собираться у здания центрального управления полиции.
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Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
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Спорт
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Мужская сборная России в составе Владислава Гринева, Владимира Морозова, Климента Колесникова и Евгения Рылова завоевала серебро в эстафете вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:46
Энергетика
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Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
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Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
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Авто
Volkswagen Tayron установил абсолютный рекорд продаж
Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.
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