Кино

Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»Российская газета 08:04

Как сообщает Deadline, в ближайшее время картина братьев Руссо всё-таки обойдёт "Аватар" Джеймса Кэмерона, который находился на вершине без малого 10 лет. Напомним, сборы последних "Мстителей" после основного проката, стартовавшего в конце апреля, составили 2,743 млрд долларов.
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Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в истории кинематографа

Эхо Москвы10:32

СМИ: новые «Мстители» обходят рекорд «Аватара» по кассовым сборам

ТАССвчера в 23:20

СМИ: фильм «Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара» по сборам

РИА Новости02:28

Фильм «Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара» по сборам

Известия02:13

Новый фильм побьет десятилетний рекорд «Аватара»

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«Мстители:Финал» могут стать самым кассовым фильмом в истории

Коммерсантъ00:31

Variety предсказал «Мстителям» победу над «Аватаром» по кассовым сборам

РБК02:56
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:29, Вашингтон
Политика

Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова

Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
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Политика

Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса

Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
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Политика

Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года

"Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией – Прим. ред.) в ходе своего срока", - подчеркнул Абэ в интервью телеканалу NHK.
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Футбол

«Локомотив» и «Тамбов» объявили составы на матч РПЛ

Московский "Локомотив" и "Тамбов" объявили стартовые составы на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Кино

Netflix опубликовал первый тизер-трейлер сериала «Ведьмак»

Тизер-трейлер «Ведьмака» опубликован на официальном YouTube-канале стимингового сервиса Netflix.
Обновлено вчера в 02:21
Шоу-бизнес

Дочь Алсу перепела хит Леди Гаги и Брэдли Купера

Российские СМИ и недоброжелатели окрестили Гагу "разлучницей" после того, как певица "увела" Брэдли Купера из семьи — четыре года актер состоял в браке с супермоделью, уроженкой Челябинской области Ириной Шейк.
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Политика

В ЦИК Украины рассказали о ходе проведения выборов в Раду

«Никаких системных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, на данное время не зафиксировано», – отметил замглавы ЦИК Украины.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Космос

«Роскосмос» и РАН намерены создать новые луноходы

Заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта заявил, что корпорация "Роскосмос" и РАН намерены разработать новые российские луноходы.
Обновлено вчера в 12:34
Политика

Появилась запись переговоров КСИР с британским танкером

Опубликована запись переговоров экипажа задержанного Ираном британского танкера Stena Impero с представителем иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и британским фрегатом HMS Montrose.
Обновлено в 10:13
Футбол

РПЛ прокомментировала действия полиции в матче «Спартака» и «Ростова»

Обновлено в 04:44
Футбол

Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии

Обновлено в 09:07
Спорт

Российские пловцы завоевали серебро в эстафете на ЧМ

Мужская сборная России в составе Владислава Гринева, Владимира Морозова, Климента Колесникова и Евгения Рылова завоевала серебро в эстафете вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:46
Авто

Составлен рейтинг лучших российских спорткаров

Лидером рейтинга стал совсем новый проект от российского энтузиаста – Flanker F. Самодельный автомобиль, созданный всего за 12 месяцев, скоро станет постоянным участником (а, возможно, и призером) соревнований по дрифту.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Бывшая пассия принца Гарри пригласила на свадьбу Кейт Миддлтон

Бывшая возлюбленная принца Гарри собралась под венец. На церемонию венчания приглашен весь высший свет.
Обновлено вчера в 21:00
Путешествия

В России увлеклись новым видом туризма

Обновлено в 00:51
Армия и оружие

США усилят оккупацию Европы

Ушедший год назад в отставку генерал — заместитель генерального секретаря НАТО — Браус и директор института политики безопасности в Кильском университете Краузе опубликовали доклад о планах Российской Федерации воевать внутри Европы.
Обновлено в 04:30
Политика

Зеленский рассказал об одном из первых законопроектов новой Рады

Ранее — во время своей инаугурационной речи — Зеленский призывал депутатов ВРУ нынешнего созыва принять закон о снятии депутатской неприкосновенности.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала видео своих тренировок

Светлана Лобода показала видео своих тренировок.
Обновлено в 09:05
Политика

С кем Зеленский поделится властью после выборов в Раду. Прогнозы экспертов

Обновлено вчера в 12:58
Авто

Сегмент SUV занимает менее половины авторынка Санкт-Петербурга

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что кроссоверы и внедорожники заняли более половины авторынка Москвы.
Обновлено вчера в 09:30
Политика

Пенсионерка посоветовала «не играть, а работать» лидеру «Слуги народа»

Пожилая жительница Украины, встретившаяся на избирательном участке с лидером партии «Слуга народа» Дмитрием Разумковым, вступила с ним в диалог, в ходе которого порекомендовала политику «не играть, а работать».
Обновлено в 09:44
Политика

ФРГ: Евросоюз может обнулить пошлины на автомобили из США

Евросоюз готов снизить пошлины на ввоз автомобилей из США до нуля, заявил глава Министерства экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.
Обновлено в 08:56
Политика

На Украине на избирательном участке использовали кастрюлю вместо сейфа

На одном из избирательных участков в Кировоградской области Украины вместо сейфа пытались использовать опечатанную кастрюлю с надписью «сейф».
Обновлено в 10:43
Происшествия

Демонстранты в Гонконге окружили офис центральных властей КНР

Обновлено в 08:39
Транспорт

В московских аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов

В столичных аэропортах задержали или отменили 33 рейса, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено в 10:20
Происшествия

Журналистов «МБХ Медиа» избили в московском клубе

Обновлено в 07:14
Религия

Верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери

В местном ряду иконостаса Елоховского собора находится чтимый список Казанской иконы Божией Матери.
Обновлено в 08:03
Экономика

Орешкин спрогнозировал «взрыв» проблемы закредитованности россиян

Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил о необходимости разработать механизмы помощи людям, которые не смогут обслуживать взятые кредиты.
Обновлено в 10:26
Политика

Меркель предупредила Россию не вмешиваться в дела Европы

Дрожащую Меркель отправили в длительный отпуск Меркель отметила, что остается сторонницей хороших отношений с Россией.
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