Кино

Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»Российская газета 08:04

Как сообщает Deadline, в ближайшее время картина братьев Руссо всё-таки обойдёт "Аватар" Джеймса Кэмерона, который находился на вершине без малого 10 лет. Напомним, сборы последних "Мстителей" после основного проката, стартовавшего в конце апреля, составили 2,743 млрд долларов.
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