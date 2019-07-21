Кино

Фильм «Мстители: Финал» устанавливает новый рекорд по кассовым сборамREGNUM 02:08

Очередной фантастический фильм из киновселенной Marvel «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame) установил новый мировой рекорд кассовых сборов и похоже обойдет знаменитый блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар» (Avatar, 2009), который удерживал мировую пальму первенства в течение последних 10 лет.
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