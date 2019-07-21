Очередной фантастический фильм из киновселенной Marvel «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame) установил новый мировой рекорд кассовых сборов и похоже обойдет знаменитый блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар» (Avatar, 2009), который удерживал мировую пальму первенства в течение последних 10 лет.

Футбол Ростов — Спартак 2:2 Московский "Спартак" не смог удержать победу над "Ростовом" в матче второго тура чемпионата России.

Шоу-бизнес В последний месяц жизни принцесса Диана не общалась с матерью В последний месяц своей жизни принцесса Диана не общалась с собственной матерью.

Политика На Украине начались досрочные выборы в Раду На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.

Единоборства Харрис нокаутировал Олейника за 12 секунд Харрис смог нокаутировать Олейника за 12 секунд. Это третий самый быстрый нокаут в истории UFC.

Происшествия Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.

Единоборства Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA Филиппинец Мэнни Пакьяо взял верх над американцем Китом Турманом и завоевал титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Происшествия Мужчина, которому отказали стюардессы, «заминировал» самолет Как выяснило следствие, 65-летний житель Сербии пригласил стюардесс на ужин, а когда они отказались, он позвонил в аэропорт Никола Тесла с сообщением о бомбе в самолете, на котором девушки должны были отправиться в полет.

Экономика На Алтае готовятся к международным соревнованиям по рафтингу В республике Алтай через 5 лет пройдут международные соревнования по рафтингу — спортивному сплаву по горным рекам, передает канал "Россия 24".

Футбол УЕФА оштрафовал «Фенербахче» за нарушение правил безубыточности Стамбульский футбольный клуб «Фенербахче» был оштрафован УЕФА на 2 млн евро за несоблюдение правил безубыточности, сообщает 21 июля «Спорт-экспресс».

Политика Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина» Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».

Происшествия В Яхроме свыше 70 человек эвакуировали из психиатрической больницы "На улице Вокзальная произошло возгорание здания на территории психиатрической больницы номер 9. Были эвакуированы 72 человека", - сказал он.

Политика Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.

Единоборства Боксера Дадашева ввели в кому после боя Российского боксера Максима Дадашева ввели в медикаментозную кому после трепанации черепа.

Космос «Союз МС-13» с международным экипажем пристыковался к МКС Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Происшествия Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.

Футбол Лотито: «Раньше клубы приходили и крали наших игроков» Раньше клубы приходили и крали наших игроков, мы были завоеванной страной, но сейчас уже не так.

Путешествия В России увлеклись новым видом туризма В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.

Политика Россия поддерживает усилия ЕС по стимулированию торговли с Ираном Россия заявила о своей готовности присоединиться к платежной системе ЕС, чтобы обойти санкции США против Ирана, но призвала Брюссель расширить механизм для покрытия экспорта нефти.

Политика Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.