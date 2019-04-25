Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил рекорд по предпродаже билетов в РоссииSibnet.ru 25 апреля в 06:59
Заключительная часть «Мстителей» установила новый рекорд, на этот раз фильм показал самый высокий результат по предпродажам билетов. По информации ТАСС, который ссылается на компанию Disney, предварительно продано билетов на сумму не менее 127 миллионов рублей.
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Команда молодости нашей: на экраны выходят последние «Мстители»
Комсомольская правда25 апреля в 07:00
Фильм «Мстители: Финал» в России побил рекорды по предпродаже билетов
Говорит Москва25 апреля в 01:25
Предварительные продажи билетов на «Мстители. Финал» бьют рекорды кассовых сборов в России
Невские Новости24 апреля в 19:13
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