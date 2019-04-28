Кино

«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборамLenta.ru вчера в 17:18

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
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На российские экраны сегодня выходит картина «Мстители: Финал»

Эхо Москвывчера в 23:06

«Мстители: Финал» побил рекорд по сборам на старте

Телеканал 360°вчера в 15:15

Фильм «Мстители: Финал» установил новый рекорд по кассовым сборам

Говорит Москвавчера в 13:45

Disney прогнозирует, что новые «Мстители» соберут $1,2 млрд к концу премьерного уикенда

ТАССвчера в 12:36

«Мстители 4» вывели киновселенную Marvel к 20 миллиардам

Kinonews.ruвчера в 17:34

Обзор кассовых сборов в США за уик-энд 26 - 28 апреля, 2019: «Мстители» переписали все рекорды

Кинобизнес сегоднявчера в 19:00

«Мстители: Финал» установил мировой рекорд по сборам в первый уикенд

Газета.Ruвчера в 16:06
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Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на час, так как 30 апреля является предпраздничным.
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Собчак похвалилась, что сидела на коленях у Зеленского

Обновлено вчера в 15:17
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Орешкин назвал задачу введения показателей эффективности губернаторов

Показатели в системе оценки работы высших должностных лиц российских субъектов, указ о которой ранее подписал президент России Владимир Путин, не должны восприниматься регионами как что-то "извне", их задача - объединить федеральный центр и субъекты РФ в достижении общих целей, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено вчера в 21:22
Авто

Renault объявила дату презентации своего нового кросс-купе Arkana

Французская компания Renault назначила дату официальной презентации серийного купе-кроссовера Arkana на 22 мая.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия

На набережной в Петербурге прогремел взрыв

На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено вчера в 09:58
Общество

Минобороны составило карту салютов 9 мая по всей России

Обновлено вчера в 23:56
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

В Греции телеоператора убило пиротехникой

В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено вчера в 16:44
Недвижимость

Съемные квартиры выросли в цене

Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено вчера в 03:16
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Обновлено 27 апреля в 13:14
Общество

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Музыка

Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»

"За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много", - написал Пригожин.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов

По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.
Обновлено вчера в 13:36
Энергетика

«Северный поток — 2» сэкономит европейцам €8 млрд в год

Доступ европейских граждан к «Северному потоку — 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год за счет снижения цены газа на 13%.
Обновлено вчера в 19:19
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала о трагедии в семье

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала подписчикам, как переживает недавнюю смерть матери.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

В Хабаровске из-за гибели пилотов отменили акцию «Эскадрилья героев»

Акция "Эскадрилья героев", которая планировалась 9 мая в Хабаровске, отменена из-за гибели начальника посадочной площадки Калинка Владимира Лвешина, который был организатором этого мероприятия, сообщается на сайте аэродрома Калинка.
Обновлено вчера в 20:38
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции в финале юниорского ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:39
Армия и оружие

Эсминцы США прошли через Тайваньский пролив

Эсминцы ВМС США William P. Lawrence и Stethem пересекли Тайваньский пролив, который находится между материковой частью Китая и островом Тайвань, передает Reuters.
Обновлено вчера в 21:52
Общество

«Вечно молодая» модель раскрыла секрет своей внешности

Обновлено вчера в 22:02
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено вчера в 01:58
Общество

Жителей Москвы предупредили об агрессивных змеях в парках

Обновлено вчера в 18:23
Автоспорт

Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено вчера в 16:33
Транспорт

Екатеринбуржцы публикуют итоги апрельского снежного апокалипсиса

Первые снежинки полетели над Екатеринбургом около 14:00.
Обновлено вчера в 23:58
Общество

Замороженное тепло: СГК выставила на продажу ТЭЦ-6 — НГС пробрался на ее территорию

В конце апреля «СГК» объявила о продаже законсервированной ещё в конце прошлого века ТЭЦ.
Обновлено вчера в 20:31
Армия и оружие

The Telegraph: боевики ИГ готовят атаки на курортах Азии и Африки

Боевики «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация) планируют атаки в курортных зонах стран Азии и Африки, взяв за пример организацию терактов на Шри-Ланке, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах.
Обновлено 27 апреля в 23:19
Музыка

Дочь Алсу победила в детском «Голосе»

Абрамова входила в команду Светланы Лободы, в финале она исполнила композицию Джуди Гарленд под названием «Somewhere Over The Rainbow».
Обновлено 26 апреля в 18:41
Шоу-бизнес

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными авто

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными автомобилями.
Обновлено вчера в 12:18
Общество

Как алтайские города пытаются стать «умнее» и возможно ли это

Объем финансирования проекта в Алтайском крае еще не утвержден.
Обновлено вчера в 20:34
Шоу-бизнес

МакSим потеряла память после аварии

После аварии МакSим проходит курс реабилитации. Она отменила ближайшие концерты и надеется, что скоро придет в норму.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия

На Красноярском алюминиевом заводе загорелся трансформатор

Обновлено вчера в 23:41
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