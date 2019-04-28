Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборамРБК вчера в 12:57
Предыдущий принадлежал ленте «Звездные войны: Пробуждение силы», которая в день премьеры в 2015 году заработала $119 млн. За пределами Северной Америки больше всего «Мстители» заработали в Китае — $330,5 млн, что также стало рекордом для этой страны. Доходы от показа превысили ожидания Disney.
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Обзор кассовых сборов в США за уик-энд 26 - 28 апреля, 2019: «Мстители» переписали все рекорды
Кинобизнес сегоднявчера в 19:00
Фильм «Мстители: Финал» установил новый мировой рекорд по кассовым сборам
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