Кино

Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборамРБК вчера в 12:57

Предыдущий принадлежал ленте «Звездные войны: Пробуждение силы», которая в день премьеры в 2015 году заработала $119 млн. За пределами Северной Америки больше всего «Мстители» заработали в Китае — $330,5 млн, что также стало рекордом для этой страны. Доходы от показа превысили ожидания Disney.
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«Мстители. Финал» собрали $1,2 млрд за первый уик-энд и побили рекорд

Газета.Ru01:21

Сто самых провальных фильмов двадцать первого века. Часть 5

Kinonews.ru02:27

Обзор кассовых сборов в США за уик-энд 26 - 28 апреля, 2019: «Мстители» переписали все рекорды

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Фильм «Мстители:финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам

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«Мстители»—лидеры предпродажи: почти 1000 томичей пойдут в кино ночью

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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:52, Ашберн
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«Рособоронэкспорт» рассказал о сотрудничестве с Турцией

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