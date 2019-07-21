Кино
Фильм «Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара» по сборамИзвестия 02:13
Фильм «Мстители: Финал» уже почти установил новый мировой рекорд по кассовым сборам, вскоре он отодвинет на второе место предыдущего рекордсмена — блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар». Об этом в субботу, 20 июля, пишет Variety со ссылкой на данные компании The Walt Disney Company.
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