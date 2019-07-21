Кино

Фильм «Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара» по сборамИзвестия 02:13

Фильм «Мстители: Финал» уже почти установил новый мировой рекорд по кассовым сборам, вскоре он отодвинет на второе место предыдущего рекордсмена — блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар». Об этом в субботу, 20 июля, пишет Variety со ссылкой на данные компании The Walt Disney Company.
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Variety предсказал «Мстителям» победу над «Аватаром» по кассовым сборам

РБК02:56

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«Мстители:Финал» могут стать самым кассовым фильмом в истории

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«Мстители: Финал» станет самым кассовым фильмом в истории

News.ruвчера в 23:31

СМИ: фильм «Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара» по сборам

РИА Новости02:28
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:53, Вашингтон
Политика

Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
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Политика

В России показали фильм Оливера Стоуна «В борьбе за Украину»

Кремль обнародовал интервью российского президента, которое тот дал еще месяц назад американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну и фрагменты которого вошли в фильм Стоуна «В борьбе за Украину».
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Обновлено вчера в 09:14
Политика

Оппозиция предложила Собянину обсудить недопуск на выборы в Мосгордуму

Оппозиционные кандидаты, которым отказали в регистрации для участия в выборах в Мосгордуму, выступили с совместным заявлением, в котором предложили мэру столицы Сергею Собянину встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию.
Обновлено вчера в 14:15
Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:1

Обновлено вчера в 12:49
Политика

На Украине начались выборы в Верховную Раду

Досрочные выборы в Верховную Раду были назначены после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента во время инаугурационной речи 20 мая.
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Происшествия

Из-за пожара в доме престарелых в Брянской области погиб человек

Из-за пожара в доме-интернате для инвалидов и престарелых в Брянской области погиб мужчина 1949 года рождения.
Обновлено в 02:25
Общество

Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации

Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие

В ДНР не зафиксировали нарушений перемирия со стороны Киева

В самопровозглашённой Донецкой народной республике не зафиксировали нарушений перемирия со стороны Украины с момента вступления в силу бессрочного прекращения огня.
Обновлено в 03:46
Политика

КПП в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании

Контрольно-пропускной пункт "Майорское" в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 03:01
Гаджеты

LG готовит новое семейство смартфонов M Series

Наблюдатели полагают, что LG готовит к выпуску новое семейство смартфонов M Series.
Обновлено в 02:12
Общество

Названы наименее востребованные в России профессии

Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено вчера в 03:47
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

Число пропавших из-за паводков в Иркутской области выросло до восьми

Число пропавших без вести в результате паводка в Иркутской области выросло до восьми человек.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие

В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле

Обновлено в 02:38
Политика

Россия поддерживает усилия ЕС по стимулированию торговли с Ираном

Россия заявила о своей готовности присоединиться к платежной системе ЕС, чтобы обойти санкции США против Ирана, но призвала Брюссель расширить механизм для покрытия экспорта нефти.
Обновлено 18 июля в 11:55
Армия и оружие

Жээнбеков: участие Киргизии в ООН, ШОС и ОДКБ повышает их потенциал в устранении угроз

Участие Киргизии в различных международных объединениях повышает их возможности в борьбе с современными угрозами.
Обновлено вчера в 10:37
Политика

Пушков оценил условия «Нафтогаза» по переговорам с Россией

Аналитик: «Нафтогаз» саботирует переговоры с РФ ради США и позора Зеленского Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что согласен с вариантом условий тразита российского газа через Украину, который предложил вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович.
Обновлено 19 июля в 05:21
Единоборства

Олейник попал в больницу после боя с Харрисом

Россиянин Алексей Олейник обратился за медицинской помощью после поражения в поединке с американцем Уолтом Харрисом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сан-Антонио (США, штат Техас).
Обновлено в 03:22
Происшествия

В Бурятии в подтопленном поселке ввели режим ЧС

В огородах стоит вода, уничтожены посадки. Затопило также подвалы и подполья в домах. В населённом пункте введён режим ЧС.
Обновлено в 00:30
Происшествия

В Москве у безработного украли рюкзак с пятью миллионами рублей

На северо-востоке Москвы у безработного украли почти пять миллионов рублей.
Обновлено в 03:40
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина

Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца.
Обновлено вчера в 11:03
Кино

Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено вчера в 06:26
Происшествия

В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы

В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Политика

В НАТО пытаются подбодрить Украину

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уверяет, что в НАТО приветствуют устремления Украины.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Не менее 18 боевиков «Талибан» уничтожены за сутки в Афганистане

По меньшей мере 18 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) ликвидированы за сутки в ходе операций в различных провинциях Афганистана.
Обновлено вчера в 10:00
Технологии

ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR

Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия

Зампред правительства Сахалинской области уволен из-за драки в кафе

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:41
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