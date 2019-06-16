Кино
Фильм «Люди в черном: Интернэшнл» стал лидером прокатаВечерний курьер 03:05
За первые четыре дня проката в России фильм собрал более 240 миллионов рублей. Главную мужскую роль в фильме исполнил Крис Хемсворт, известный по роли Тора в «Мстителях». Актриса Тесса Томпсон, сыгравшая в «Мстителях» одну из валькирий, стала исполнительницей главной женской роли.
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