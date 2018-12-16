Европейская киноакадемия назвала картину «Холодная война» польского режиссёра Павла Павликовского лучшим фильмом 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте киноакадемии.

Кино Кино HBO показал трейлер фильма о Brexit c облысевшим Камбербэтчем

Кино Кино В Нью-Йорке прошла Неделя российского кино В Нью-Йорке прошла Неделя российского кино.

Кино Кино В «Родине» устроят предновогодний кинопоказ В следующую субботу в киноцентре «Родина» стартует предновогодний «артпоказ».

Кино Кино Андрей Кончаловский призывает выделять больше средств на детское кино Режиссер считает Фонд кино важной организацией, но ее недостатком является отсутствие статьи бюджета для детского кино.

Кино Кино Организаторы кинофестиваля в Якутии потеряли победителей Фильм о Якутии смотрели в зимнем кинотеатре под открытым небом.

Кино Кино «Хроники хищных городов» стартуют с провальным результатом Продюсерский проект Питера Джексона "Хроники хищных городов" неудачно стартует в американском прокате.

Кино Кино Появился первый тизер-трейлер фильма «Аббатство Даунтон» В сети появился первый тизер-трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон».

Кино Кино Новые приключения богатырей представят на кинопразднике Материал был опубликован в Афише недели под № 50 от 14.12.2018 под заголовком «Новые приключения богатырей».

Кино Кино Медведев поздравил народного артиста РСФСР Юрия Колычева с 90-летием Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста РСФСР Юрия Колычева с 90-летием.

Кино Кино Уточнено время и место действия сериала «Мандалорианец» "Действие происходит во Внешнем кольце, обитатели которого не знают, да, в общем-то, им и наплевать на то, что Империя пала", - написал он на своей официальной странице в социальной сети Twitter.Напомним, что, согласно мифологии "Звездных войн", Внешнее кольцо это самая дальняя из освоенных территорий Галактики.

Кино Кино В Тимашевске открыли второй кинозал в цифровом формате В Тимашевске в кинотеатра «Заря» открыли второй зал в цифровом формате. Средства на оборудование он выиграл.

Кино Кино В Северодвинске показали фильм «У ангела ангина» Международный кинофестиваль «Арктик опен» побывал в Северодвинске.

Кино Кино Актёру Юрию Колокольникову исполнилось 38 лет В субботу, 15 декабря, свой 38-летний юбилей отмечает российский актёр кино и театра Юрий Колокольников.

Кино Кино Вышел тизер мрачной американской комедии «Матрешка» Появились тизер и кадры мрачного комедийного сериала "Матрешка".