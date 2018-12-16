Кино
Фильм «Холодная война» получил главную премию Европейской киноакадемии
Фильм «Холодная война» получил главную премию Европейской киноакадемииRT на русскомвчера в 17:29
Европейская киноакадемия назвала картину «Холодная война» польского режиссёра Павла Павликовского лучшим фильмом 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте киноакадемии.
RT на русскомвчера в 17:29
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Польская кинокартина «Холодная война» выиграла главный приз Евпропейской киноакадемии
Московский Комсомолец01:45
«Холодная война» Павликовского получила главную премию Европейской киноакадемии
Коммерсантъвчера в 20:24
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