Кино

Фильм «Холодная война» получил главную премию Европейской киноакадемии
RT на русском
вчера в 17:29

Европейская киноакадемия назвала картину «Холодная война» польского режиссёра Павла Павликовского лучшим фильмом 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте киноакадемии.
RT на русскомвчера в 17:29

Подробнее о событии

Лучшим фильмом года по версии Европейской киноакадемии стала картина «Холодная война»

Эхо Москвы02:30

Польская кинокартина «Холодная война» выиграла главный приз Евпропейской киноакадемии

Московский Комсомолец01:45

Европейская киноакадемия назвала лучший фильм 2018 года

URA.Ruвчера в 21:54

«Холодная война» Павликовского получила главную премию Европейской киноакадемии

Коммерсантъвчера в 20:24

«Холодная война» для Европы – лучший фильм 2018 года

Вести.Ruвчера в 18:39

Европейская киноакадемия назвала лучший фильм года

РИА Новостивчера в 17:42

Фильм «Холодная война» получил главную премию Европейской киноакадемии

ТАССвчера в 17:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Кино

HBO показал трейлер фильма о Brexit c облысевшим Камбербэтчем

Обновлено вчера в 18:09
Кино

В Нью-Йорке прошла Неделя российского кино

В Нью-Йорке прошла Неделя российского кино.
Обновлено вчера в 14:10
Кино

В «Родине» устроят предновогодний кинопоказ

В следующую субботу в киноцентре «Родина» стартует предновогодний «артпоказ».
Обновлено в 03:14
Кино

Андрей Кончаловский призывает выделять больше средств на детское кино

Режиссер считает Фонд кино важной организацией, но ее недостатком является отсутствие статьи бюджета для детского кино.
Обновлено вчера в 13:28
Кино

Организаторы кинофестиваля в Якутии потеряли победителей

Фильм о Якутии смотрели в зимнем кинотеатре под открытым небом.
Обновлено вчера в 09:15
Кино

«Хроники хищных городов» стартуют с провальным результатом

Продюсерский проект Питера Джексона "Хроники хищных городов" неудачно стартует в американском прокате.
Обновлено вчера в 15:58
Кино

Появился первый тизер-трейлер фильма «Аббатство Даунтон»

В сети появился первый тизер-трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон».
Обновлено вчера в 14:32
Кино

Новые приключения богатырей представят на кинопразднике

Материал был опубликован в Афише недели под № 50 от 14.12.2018 под заголовком «Новые приключения богатырей».
Обновлено вчера в 22:05
Кино

Медведев поздравил народного артиста РСФСР Юрия Колычева с 90-летием

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста РСФСР Юрия Колычева с 90-летием.
Обновлено вчера в 02:28
Кино

Уточнено время и место действия сериала «Мандалорианец»

"Действие происходит во Внешнем кольце, обитатели которого не знают, да, в общем-то, им и наплевать на то, что Империя пала", - написал он на своей официальной странице в социальной сети Twitter.Напомним, что, согласно мифологии "Звездных войн", Внешнее кольцо это самая дальняя из освоенных территорий Галактики.
Обновлено вчера в 05:02
Кино

В Тимашевске открыли второй кинозал в цифровом формате

В Тимашевске в кинотеатра «Заря» открыли второй зал в цифровом формате. Средства на оборудование он выиграл.
Обновлено вчера в 05:22
Кино

В Северодвинске показали фильм «У ангела ангина»

Международный кинофестиваль «Арктик опен» побывал в Северодвинске.
Обновлено в 01:00
Кино

Актёру Юрию Колокольникову исполнилось 38 лет

В субботу, 15 декабря, свой 38-летний юбилей отмечает российский актёр кино и театра Юрий Колокольников.
Обновлено вчера в 13:41
Кино

Вышел тизер мрачной американской комедии «Матрешка»

Появились тизер и кадры мрачного комедийного сериала "Матрешка".
Обновлено вчера в 05:49
Кино

Критики о фильме «Жил-был Дэдпул»: и зачем это?

Рецензенты оказались чуть более лояльными только потому, что им почем-то понравились «Дэдпул 1» и «Дэдпул 2». «Нездоровой и глупой шуткой» назвал новый фильм критик New York Magazine Бильге Эбири.
Обновлено в 03:23
ещё по теме
Павел Павликовский
Польский кинорежиссёр
Польский и британский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное