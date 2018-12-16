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Европейская киноакадемия назвала картину «Холодная война» польского режиссёра Павла Павликовского лучшим фильмом 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте киноакадемии.

Кино Кино Вышел трейлер фильма «Брэкзит» с Бенедиктом Камбербэтчем

Кино Кино В Нью-Йорке завершилась неделя российского кино Всего было привезено 15 кинокартин, выполненных в разных жанрах. Также было уделено особенное внимание детям.

Кино Кино Андрей Кончаловский призывает выделять больше средств на детское кино Режиссер считает Фонд кино важной организацией, но ее недостатком является отсутствие статьи бюджета для детского кино.

Кино Кино Организаторы кинофестиваля в Якутии потеряли победителей Фильм о Якутии смотрели в зимнем кинотеатре под открытым небом.

Кино Кино В «Родине» пройдёт специальный предновогодний арт-показ кинолент Киноцентр «Родина» проведёт предновогодний арт-показ фильмов.

Кино Кино «Хроники хищных городов» стартуют с провальным результатом Продюсерский проект Питера Джексона "Хроники хищных городов" неудачно стартует в американском прокате.

Кино Кино В «Аквамене» главный герой объединил воду и сушу Перед выходом в прокат "Аквамена" в России по СМИ пронеслась волна осуждения комиксов и того, как плохо они влияют на психику подростков.

Кино Кино Новые приключения богатырей представят на кинопразднике Материал был опубликован в Афише недели под № 50 от 14.12.2018 под заголовком «Новые приключения богатырей».

Кино Кино Медведев поздравил народного артиста РСФСР Юрия Колычева с 90-летием Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста РСФСР Юрия Колычева с 90-летием.

Кино Кино Вышел тизер полнометражного продолжения «Аббатства Даунтон» Шоу впервые вышло в 2010-м, а уже через год умудрилось попасть в книгу рекордов Гиннесса как "самый обсуждаемый критиками телесериал".

Кино Кино Уточнено время и место действия сериала «Мандалорианец» "Действие происходит во Внешнем кольце, обитатели которого не знают, да, в общем-то, им и наплевать на то, что Империя пала", - написал он на своей официальной странице в социальной сети Twitter.Напомним, что, согласно мифологии "Звездных войн", Внешнее кольцо это самая дальняя из освоенных территорий Галактики.

Кино Кино В Северодвинске показали фильм «У ангела ангина» Международный кинофестиваль «Арктик опен» побывал в Северодвинске.

Кино Кино Актёру Юрию Колокольникову исполнилось 38 лет В субботу, 15 декабря, свой 38-летний юбилей отмечает российский актёр кино и театра Юрий Колокольников.

Кино Кино Вышел тизер мрачной американской комедии «Матрешка» Появились тизер и кадры мрачного комедийного сериала "Матрешка".