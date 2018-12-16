Кино

Фильм «Холодная война» получил главную премию Европейской киноакадемии
RT на русском
вчера в 17:29

Европейская киноакадемия назвала картину «Холодная война» польского режиссёра Павла Павликовского лучшим фильмом 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте киноакадемии.
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