Кино
Фильм «Холодная война» получил главную премию Европейской киноакадемии
Фильм «Холодная война» получил главную премию Европейской киноакадемииRT на русскомвчера в 17:29
Европейская киноакадемия назвала картину «Холодная война» польского режиссёра Павла Павликовского лучшим фильмом 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте киноакадемии.
RT на русскомвчера в 17:29
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«Холодная война» Павликовского получила главную премию Европейской киноакадемии
Коммерсантъвчера в 20:24
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Кино
Бенедикт Камбербэтч снялся в фильме о Brexit
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Данила Козловский снимет фильм на основе исторических событий
Обновлено 14 декабря в 21:57
Кино
Андрей Кончаловский призывает выделять больше средств на детское кино
Режиссер считает Фонд кино важной организацией, но ее недостатком является отсутствие статьи бюджета для детского кино.
Обновлено вчера в 13:28
Кино
«Хроники хищных городов» стартуют с провальным результатом
Продюсерский проект Питера Джексона "Хроники хищных городов" неудачно стартует в американском прокате.
Обновлено вчера в 15:58
Кино
Организаторы кинофестиваля в Якутии потеряли победителей
Фильм о Якутии смотрели в зимнем кинотеатре под открытым небом.
Обновлено вчера в 09:15
Кино
В «Родине» пройдёт специальный предновогодний арт-показ кинолент
Киноцентр «Родина» проведёт предновогодний арт-показ фильмов.
Обновлено в 00:35
Кино
Новые приключения богатырей представят на кинопразднике
Материал был опубликован в Афише недели под № 50 от 14.12.2018 под заголовком «Новые приключения богатырей».
Обновлено вчера в 22:05
Кино
В «Аквамене» главный герой объединил воду и сушу
Перед выходом в прокат "Аквамена" в России по СМИ пронеслась волна осуждения комиксов и того, как плохо они влияют на психику подростков.
Обновлено вчера в 05:40
Кино
Вышел тизер полнометражного продолжения «Аббатства Даунтон»
Шоу впервые вышло в 2010-м, а уже через год умудрилось попасть в книгу рекордов Гиннесса как "самый обсуждаемый критиками телесериал".
Обновлено вчера в 05:22
Кино
Медведев поздравил народного артиста РСФСР Юрия Колычева с 90-летием
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста РСФСР Юрия Колычева с 90-летием.
Обновлено вчера в 02:28
Кино
Уточнено время и место действия сериала «Мандалорианец»
"Действие происходит во Внешнем кольце, обитатели которого не знают, да, в общем-то, им и наплевать на то, что Империя пала", - написал он на своей официальной странице в социальной сети Twitter.Напомним, что, согласно мифологии "Звездных войн", Внешнее кольцо это самая дальняя из освоенных территорий Галактики.
Обновлено вчера в 05:02
Кино
Актёру Юрию Колокольникову исполнилось 38 лет
В субботу, 15 декабря, свой 38-летний юбилей отмечает российский актёр кино и театра Юрий Колокольников.
Обновлено вчера в 13:41
Кино
Вышел тизер мрачной американской комедии «Матрешка»
Появились тизер и кадры мрачного комедийного сериала "Матрешка".
Обновлено вчера в 05:49
Кино
Паулина Андреева поставила кинокарьеру на паузу ради преображения
Андреева рассказала, что недавно взяла "паузу" в кинокарьере и сосредоточилась на работе в театре.
Обновлено вчера в 05:00
Кино
Илья Яббаров решил будущее Алены Савкиной в финале конкурса «Человек года»
Уже в это воскресенье зрители телепроекта «Дом-2» узнают имя победителя конкурса «Человек года-2018».
Обновлено в 00:05