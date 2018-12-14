Кино

Фильм «Холодная война» получил главную премию Европейской киноакадемии
RT на русском
17:29

Европейская киноакадемия назвала картину «Холодная война» польского режиссёра Павла Павликовского лучшим фильмом 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте киноакадемии.
RT на русском17:29

Подробнее о событии

Европейская киноакадемия назвала лучший фильм 2018 года

URA.Ru21:54

Европейская киноакадемия назвала лучший фильм 2018 года

РБК18:51

«Холодная война» для Европы – лучший фильм 2018 года

Вести.Ru18:39

Европейская киноакадемия назвала лучший фильм года

РИА Новости17:42

Фильм «Холодная война» получил главную премию Европейской киноакадемии

ТАСС17:08

Европейская киноакадемия назвала лучший фильм Европы 2018 года

Газета.Ru17:45

В Севилье вручат награды Европейского «Оскара»

Московский Комсомолецвчера в 11:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 23:08, Ашберн
Кино

Бенедикт Камбербэтч снялся в фильме о Brexit

Обновлено в 18:15
Кино

Данила Козловский снимет фильм на основе исторических событий

Обновлено вчера в 21:57
Кино

Оригинальный шлем пилота из Star Wars продан за 16 млн рублей

Лот ушел за 190 000 тысяч фунтов стерлингов, что составляет около 16 млн рублей.
Обновлено в 20:49
Кино

«Хроники хищных городов» стартуют с провальным результатом

Продюсерский проект Питера Джексона "Хроники хищных городов" неудачно стартует в американском прокате.
Обновлено в 15:58
Кино

Вышел тизер полнометражного продолжения «Аббатства Даунтон»

Шоу впервые вышло в 2010-м, а уже через год умудрилось попасть в книгу рекордов Гиннесса как "самый обсуждаемый критиками телесериал".
Обновлено в 05:22
Кино

Организаторы кинофестиваля в Якутии потеряли победителей

На конкурсную программу отобрали 82 работы. Фильм о Якутии смотрели в зимнем кинотеатре под открытым небом.
Обновлено в 09:15
Кино

Новые приключения богатырей представят на кинопразднике

Материал был опубликован в Афише недели под № 50 от 14.12.2018 под заголовком «Новые приключения богатырей».
Обновлено в 22:05
Кино

В «Родине» покажут «Мертвеца» и «Скотт Пилигрим против всех»

В петербургском киноцентре "Родина" пройдет предновогодний "артпоказ". В нем покажут популярные фильмы на большом экране.
Обновлено в 19:15
Кино

Медведев поздравил народного артиста РСФСР Юрия Колычева с 90-летием

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста РСФСР Юрия Колычева с 90-летием.
Обновлено в 02:28
Кино

В «Аквамене» главный герой объединил воду и сушу

Перед выходом в прокат "Аквамена" в России по СМИ пронеслась волна осуждения комиксов и того, как плохо они влияют на психику подростков.
Обновлено в 05:40
Кино

Паулина Андреева поставила кинокарьеру на паузу ради преображения

Андреева рассказала, что недавно взяла "паузу" в кинокарьере и сосредоточилась на работе в театре.
Обновлено в 05:00
Кино

Уточнено время и место действия сериала «Мандалорианец»

"Действие происходит во Внешнем кольце, обитатели которого не знают, да, в общем-то, им и наплевать на то, что Империя пала", - написал он на своей официальной странице в социальной сети Twitter.Напомним, что, согласно мифологии "Звездных войн", Внешнее кольцо это самая дальняя из освоенных территорий Галактики.
Обновлено в 05:02
Кино

Вышел тизер мрачной американской комедии «Матрешка»

Появились тизер и кадры мрачного комедийного сериала "Матрешка".
Обновлено в 05:49
Кино

Актёру Юрию Колокольникову исполнилось 38 лет

В субботу, 15 декабря, свой 38-летний юбилей отмечает российский актёр кино и театра Юрий Колокольников.
Обновлено в 13:41
Кино

Пополнение в составе «Морбиуса» с Джаредом Лето

Грядущая картина описывается как экшен-хоррор об учёном Майкле Морбиусе (Лето), который случайно превращает себя в живого вампира при попытке отыскать лекарство от редкого заболевания крови.
Обновлено в 04:30
ещё по теме
Павел Павликовский
Польский кинорежиссёр
Польский и британский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Джоэнна Кулиг
Польская актриса
Польская актриса и певица.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное