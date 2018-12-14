Кино
Европейская киноакадемия назвала картину «Холодная война» польского режиссёра Павла Павликовского лучшим фильмом 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте киноакадемии.
RT на русском17:29
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Кино
Бенедикт Камбербэтч снялся в фильме о Brexit
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Данила Козловский снимет фильм на основе исторических событий
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Шоу впервые вышло в 2010-м, а уже через год умудрилось попасть в книгу рекордов Гиннесса как "самый обсуждаемый критиками телесериал".
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В петербургском киноцентре "Родина" пройдет предновогодний "артпоказ". В нем покажут популярные фильмы на большом экране.
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Организаторы кинофестиваля в Якутии потеряли победителей
На конкурсную программу отобрали 82 работы. Фильм о Якутии смотрели в зимнем кинотеатре под открытым небом.
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Перед выходом в прокат "Аквамена" в России по СМИ пронеслась волна осуждения комиксов и того, как плохо они влияют на психику подростков.
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Вышел тизер мрачной американской комедии «Матрешка»
Появились тизер и кадры мрачного комедийного сериала "Матрешка".
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Актёру Юрию Колокольникову исполнилось 38 лет
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Кино
Уточнено время и место действия сериала «Мандалорианец»
"Действие происходит во Внешнем кольце, обитатели которого не знают, да, в общем-то, им и наплевать на то, что Империя пала", - написал он на своей официальной странице в социальной сети Twitter.Напомним, что, согласно мифологии "Звездных войн", Внешнее кольцо это самая дальняя из освоенных территорий Галактики.
Обновлено в 05:02
Кино
В Тимашевске открылся цифровой кинозал
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Обновлено в 07:42
Кино
Гигантские ледяные пауки появятся в последнем сезоне «Игры престолов»
Напоминаем, что ещё в первом сезоне сериала старая Нэн, будучи нянькой Брана Старка, пугала мальчика страшилками про считавшихся тогда байкой белых ходоков, которые восседали на мёртвых лошадях и гигантских ледяных пауках.
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Кино
Пополнение в составе «Морбиуса» с Джаредом Лето
Грядущая картина описывается как экшен-хоррор об учёном Майкле Морбиусе (Лето), который случайно превращает себя в живого вампира при попытке отыскать лекарство от редкого заболевания крови.
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