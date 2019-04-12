Кино
Фильм «Братство» Лунгина не покажут в российских кинотеатрах 9 маяВедомости 15:33
Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина, который ранее вызвал неоднозначную реакцию российских политиков, обсудили 12 апреля в Министерстве культуры, сообщает ТАСС. По итогам обсуждения было принято решение выдать прокатное удостоверение картине, но сроки ее показа перенести с 9 мая на другую дату.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:03, Ашберн
Происшествия
В Тюмени проходит контртеррористическая операция
Управление ФСБ России по Тюменской области ввело в Тюмени режим контртеррористической операции.
Обновлено в 15:30
Общество
Валентина Терешкова встретит День космонавтики в Саратовской области
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова примет участие в праздновании Дня космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.
Обновлено в 02:49
Политика
Связанного с Манафортом лоббиста приговорили к трем годам условно
Политконсультанта Самюэла Пэттена, связанного с экс-главой предвыборного штаба президента США Пола Манафорта, приговорили к трем годам условно за нарушение американского законодательства об иностранных агентах, сообщает CNN.
Обновлено в 12:41
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Евросоюз
Обновлено вчера в 17:20
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России
Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Футбол
Футболист Гулиев извинился перед болельщиками «Спартака»
Обновлено в 03:41
Происшествия
Это не учения. В Тюмени проводится контртеррористическая операция. Онлайн-трансляция
12 апреля 22:59 Наш читатель, который находится в районе Маяка, сообщает, что сейчас повсеместно там начали отключать свет.
Обновлено в 12:35
Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Политика
В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко
Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Политика
В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы
Топ-5 депутатов Депутатом с самым высоким доходом снова стал единоросс Григорий Аникеев, следует из сведений о доходах депутатов за 2018 год, обнародованных в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 15:42
Футбол
Аршавин: «В 90-х ходил обедать в ресторан, в котором убивали людей»
Потом по сводкам оказалось, что в 90-х там убивали людей, а я приходил туда днём, обедал и даже не знал об этом.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Водитель BMW обстрелял тракториста в центре Москвы
В центре Москвы водитель BMW X6 открыл огонь из травматического пистолета по трактористу, якобы перекрывшему ему дорогу.
Обновлено в 14:29
Наука
Создан жир, не дающий воде замерзнуть даже при -263°C
Ученые из Швейцарской высшей технической школы и Цюрихского университета разработали и синтезировали новый класс сложных липидов (молекул жира), которые смешиваясь с водой, формируют мембраны, препятствующие образованию кристаллов льда даже при экстремально низких температурах.
Обновлено вчера в 08:20
Политика
Зеленский оценил встречу с Макроном
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Канадский депутат призвал НАТО наращивать силы в Черном море
Депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан считает, что НАТО необходимо увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 10:33
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено в 14:59
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Футбол
«Крылья Советов» на своем поле победили «Рубин»
Обновлено в 14:13
Происшествия
После землетрясения Индонезии угрожает цунами
После землетрясения власти объявили об угрозе цунами и частичной эвакуации людей.
Обновлено в 08:44
Космос
ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов
Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Смоленске в жилой пятиэтажке обрушилось перекрытие
Сообщение об обрушении плиты перекрытия на верхнем техническом этаже в пятиэтажном панельном многоквартирном жилом доме, расположенном во 2-м Краснофлотском переулке в городе Смоленске, поступило в пятницу в "Центр обработки вызовов 112".
Обновлено в 13:02
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено в 12:58
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено в 14:23
Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
Обновлено вчера в 15:00