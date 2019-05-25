Кино
Фильм «Атлантика» получил Гран-при Каннского кинофестиваляФАН вчера в 14:37
Фильм «Атлантика» режиссера Мати Диоп получил Гран-при Каннского кинофестиваля, сообщил корреспондент Федерального агенства новостей. Дебютную картину Диопа показали на Каннском кинофестивале 16 мая. Лента рассказывает о 17-летней девушке, которая переживает расставание с возлюбленным.
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Политика
В НАТО потребовали от России немедленно освободить украинских моряков
В субботу, 25 мая, Международный трибунал по морскому праву призвал РФ освободить корабли ВМС Украины и задержанных моряков, Москва заранее заявила, что у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения этого инцидента.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 года
Андрей Портнов, замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, рассказал о возможном участии спикера Верховной рады Андрея Парубия в массовых беспорядках в Киеве и Одессе в 2014 году.
Обновлено вчера в 19:20
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия
На участников школьного флешмоба во Владивостоке составили протоколы
Обновлено вчера в 21:09
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила беременность Анастасии Решетовой
Популярная певица Ханна рассказала, что Анастасия Решетова, модель и невеста рэпера Тимати, ждет ребенка.
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал эфире НТВ о конфликте с певцом Филиппом Киркоровым.
Обновлено вчера в 20:53
Музыка
Макс Фадеев посчитал «странным» спецвыпуск «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:24
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил автомобиль в кредит
Дмитрий Тарасов стал владельцем нового «Гелендвагена», машину футболист купил в кредит. Сделка состоялась в одном из подмосковных салонов.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко уходит в отставку
Заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко уходит в отставку.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
В Хакасии найдено еще два трупа пропавших туристов в Приисковом
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Журналисты обвинили Леру Кудрявцеву в отставке правительства Австрии
Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о намерении подать в суд на австрийскую газету Osterreich Zeitung, которая назвала ее "проституткой", причастной к отставке вице-канцлера.
Обновлено в 00:06
Футбол
Чемпионат России. «Краснодар» примет «Рубин», «Локомотив» против «Уфы»
Претенденты на 2-е место – «Локомотив» и «Краснодар» – сыграют домашние матчи с «Уфой» и «Рубином» соответственно.
Обновлено в 01:20
Футбол
Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Наука
Учёные МГУ разработали систему ранней диагностики рака мочевого пузыря
Международная коллаборация учёных с участием сотрудников МГУ имени М.В. Ломоносова создала простой и высокочувствительный тест, выявляющий развитие уротелиального рака мочевого пузыря и верхних мочевых путей на ранней стадии.
Обновлено 24 мая в 05:53
Происшествия
Таксист устроил стрельбу в ходе драки в Одинцове
Драка со стрельбой с участием водителя такси произошла в подмосковном Одинцове, один из ее участников применил оружие.
Обновлено в 01:50
Гаджеты
Xiaomi представила мобильный аккумулятор с зеркалом
Обновлено вчера в 03:52
Политика
Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Урал».
Обновлено вчера в 08:35
Политика
В правительстве Германии посоветовали евреям не носить кипы
Ранее главный раввин России Берл Лазар заявил, что антисемитизм в Европе вновь поднимает голову, в то время как в России к евреям относятся благоприятно.
Обновлено в 01:37
Наука
Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса
Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса.
Обновлено 23 мая в 06:35
Футбол
Катарские владельцы «ПСЖ» намерены купить долю «Лидса»
Катарская компания Qatar Sports Investments, являющаяся владельцем футбольного французского клуба «Пари Сен-Жермен», намеревается приобрести долю акций английской команды «Лидс», сообщает 26 мая Financial Times.
Обновлено в 01:11
Политика
На Брянщине началось предварительное голосование
Сегодня в 8:00 в Брянской области начался Единый день голосования.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
Алена Краснова не поздравила Кристину Орбакайте с днем рождения
Многие подписчики не понимают такое отношение Красновой к членам семьи супруга, а сама она предпочитает не комментировать информацию.
Обновлено в 01:41
Происшествия
В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением
Директор школы села Чаранг в Якутии получил ножевое ранение, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе МВД Якутии.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
Бывший тренер сборной России: финны сыграли выше всяких похвал
Думаю, даже прыгнули выше головы. Финны играли очень дисциплинированно и терпеливо.
Обновлено в 01:43
Футбол
Капитан «Ромы» Де Росси написал прощальное письмо римскому клубу
Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси написал прощальное письмо команде. Ранее стало известно, что футболист покидает римлян.
Обновлено вчера в 19:41
Космос
Роскосмос собирается увеличить грузоподъемность «Ангары»
Денежные средства в размере 9,1 миллиард рублей планируется потратить на разработку и изготовление усовершенствованного кислородно-водородного разгонного блока работы «Двина-КВТК» для экологически чистой ракеты-носителя «Ангара».
Обновлено вчера в 23:38
Футбол
Кубок Германии достался «Баварии»
В Берлине состоялся финальный матч Кубка Германии по футболу. Мюнхенская "Бавария" со счетом 3:0 обыграла "РБ Лейпциг" и завоевала трофей.
Обновлено вчера в 16:08
Баскетбол
«Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА
«Торонто» ведет в серии со счетом 4:2. Команда впервые в своей истории вышла в финал.
Обновлено в 00:01