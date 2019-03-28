Футбол

Филиппов покинул пост главного тренера гандбольного клуба «Спартак»ТАСС 08:47

Московский гандбольный клуб "Спартак" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Василием Филипповым. Об этом в четверг сообщила пресс-служба московского клуба. Отмечается, что расторжение контракта произошло по взаимному соглашению сторон.
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Филиппов покинул пост главного тренера ГК «Спартак» (Москва)

Чемпионат09:30

Филиппов покинул пост главного тренера гандбольного клуба «Спартак»

ТАСС08:47

Идущий на первом месте в Суперлиге гандбольный «Спартак» расстался с главным тренером

Sport24.ru09:04

Филиппов покинул пост главного тренера «Спартака»

Спорт-Экспресс08:55

«Спартак» объявил об увольнении главного тренера

Газета.Ru09:21

Василий Филиппов покинул пост главного тренера гандбольного клуба «Спартак»

РИА Новости08:30
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Культура

YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя

Обновлено в 02:40
Армия и оружие

На Украине заявили о создании электромагнитного оружия

Обновлено в 06:46
Общество

РКН потребовал от владельцев десяти VPN-сервисов подключится к ФГИС

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направила владельцам десяти VPN-сервисов требование о подключении к федеральной государственной информационной системе.
Обновлено в 09:59
Экономика

Великобритания продолжит предоставлять России налоговые сведения

Великобритания продолжит предоставлять Федеральной налоговой службе России данные о финансовых активах российских граждан.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Экс-губернатору Хабаровского края предъявлены обвинения

Экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» на воду спустили субмарину «Петропавловск-Камчатский».
Обновлено в 06:18
Экономика

Авиакомпании предупредили о росте цен на авиабилеты в России

Как указывают представители российских авиакомпаний, рост цен на авиабилеты в экономклассе за два месяца текущего года составил 7,5%, что втрое выше показателей за весь минувший год (2,3% за 2018).
Обновлено в 05:15
Политика

Источник назвал основную причину крушения MH17 в Донбассе

Знакомый с ситуацией источник назвал главную причину крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 08:37
Происшествия

В екатеринбургском техникуме преподаватели подрались с кадетами

В техникуме "Рифей" в Екатеринбурге преподаватели подрались с кадетами. Информация о драке поступила около трех часов ночи.
Обновлено в 07:10
Политика

Лукашенко объяснил свою резкость во время посещения коровника

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко решил объяснить, почему он был столь резок во время своей рабочей поездки в коровник агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области.
Обновлено в 09:03
Культура

Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»

Обновлено вчера в 04:38
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрд

На 15 марта международные резервы страны составляли $482,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём вырос на $4,6 млрд, или на 1%.
Обновлено в 09:20
Общество

Православные активисты Магадана хотят сорвать строительство крематория

В местных православных группах в WhatsApp распространяется анонимное воззвание, в котором строительство крематория характеризуется как "сатанизм", а верующих призывают "встать за Веру Православную и Русь Матушку", явившись на публичные слушания с требованием не допустить стройку.
Обновлено в 06:30
Происшествия

ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина

Обновлено в 08:35
Гаджеты

Роскачество выбрало лучший смартфон

Роскачество совместно с ICRT, Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний, завершило очередное исследование смартфонов.
Обновлено в 03:40
Экономика

Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции

Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43
Экономика

Объем эмиссии карт «Мир» превысил 56 млн штук

Общее число выпущенных карт "Мир" с января 2019 года увеличилось на 3 млн.
Обновлено в 08:13
Общество

В России миллионам женщин могут продлить рабочий день

Работающим в сельской местности женщинам предложили увеличить продолжительность рабочего дня.
Обновлено вчера в 03:10
Футбол

Ахметов: «Девушки пишут в инстаграме, даже жениться предлагали»

Как-то раз даже жениться предлагали.
Обновлено в 10:06
Музыка

Первый зампрокурора Петербурга снялся в клипе на песню с его стихами

Эдуард Артюхов написал текст роковой композиции для петербургской группы. Первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга снялся в рок-клипе.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Политика

Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:00
Общество

Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье

Обновлено в 09:37
Общество

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Культура

Александринский и Волковский театры планируют объединить

Через несколько лет к объединению Александринского и Волковского театров присоединят и большой театральный комплекс в столице, отмечается в сообщении.
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия

Небоскреб загорелся в столице Бангладеш

Обновлено в 06:35
Армия и оружие

ВКС получат седьмой летающий радар А-50У в 2021 году

Седьмой модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У передадут ВКС России в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

Группировка кораблей НАТО вошла в Черное море

«Фрегат Королевских ВМС Канады Toronto и фрегат ВМС Испании Santa Maria прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток», - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:41
Политика

Захарова обозначила сроки присутствия российских военных в Венесуэле

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено в 07:23
Политика

Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»

Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
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