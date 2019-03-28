Футбол

Филиппов покинул пост главного тренера «Спартака»Спорт-Экспресс 08:55

"Спартак" прекратил трудовые отношения с главным тренером команды Василием Филипповым по взаимному соглашению сторон, информирует пресс-служба клуба. Исполняющим обязанности назначен Игорь Левшин, который ранее занимал пост тренера команды. Филиппов возглавил "Спартак" летом 2017 года.
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Спорт-Экспресс19:00

Филиппов покинул пост главного тренера гандбольного клуба «Спартак»

ТАСС08:47

«Спартак» объявил об увольнении главного тренера

Газета.Ru09:21

Идущий на первом месте в Суперлиге гандбольный «Спартак» расстался с главным тренером

Sport24.ru09:04

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Чемпионат09:30

Василий Филиппов покинул пост главного тренера гандбольного клуба «Спартак»

РИА Новости08:30
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
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