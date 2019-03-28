Футбол
Филиппов покинул пост главного тренера «Спартака»Спорт-Экспресс 08:55
"Спартак" прекратил трудовые отношения с главным тренером команды Василием Филипповым по взаимному соглашению сторон, информирует пресс-служба клуба. Исполняющим обязанности назначен Игорь Левшин, который ранее занимал пост тренера команды. Филиппов возглавил "Спартак" летом 2017 года.
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