Футбол
Филиппо Индзаги возглавит «Беневенто»Sport24.ru вчера в 15:40
«Болонья» продолжала выплачивать зарплату Индзаги и после того, как итальянца на тренерском посту команды сменил Синиша Михайлович. Теперь Индзаги сможет возглавить новый клуб. СМИ пишут, что Филиппо будет назначен на пост главного тренера «Беневенто».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:57, Вашингтон
Политика
Полеты в Россию авиакомпаниям из Грузии запретят с 8 июля
Минтранс РФ с 8 июля вводит запрет на полеты грузинских авиакомпаний в РФ, российским перевозчикам также запрещено летать в Тбилиси и курорты страны.
Обновлено в 11:56
Происшествия
МВД Грузии возбудило дело из-за нападения на журналистов «России 24»
Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съёмочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси.
Обновлено в 12:36
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» во Франции
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.
Обновлено в 10:28
Футбол
Хуммельс отказался от перехода в «МЮ» перед трансфером в «Боруссию»
Футболист вернулся в дортмундскую «Боруссию», за которую уже выступал с 2008 по 2016 год. Сумма трансфера составила 30,5 миллиона евро.
Обновлено в 10:09
Общество
Грозы обрушатся на Крым в ближайшие часы
Синоптики и МЧС предупредили о резком ухудшении погодных условий в Крыму в ближайшие часы.
Обновлено в 09:19
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено в 10:56
Хоккей
«Нэшвилл» обменял Пи Кей Суббэна в «Нью-Джерси»
Клуб национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» обменял Пи Кей Суббэна в «Нью-Джерси Дэвилз».
Обновлено в 12:44
Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Политика
РИА Новости узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно
Историю о потерянной записке президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос ведущих о том, бывает ли ему стыдно.
Обновлено в 13:11
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
В украинской Раде рассмотрят инициативу о кастрации педофилов
Украинские депутаты рассмотрят инициативу о химической кастрации педофилов.
Обновлено в 11:44
Политика
Бутиной сократили тюремный срок
Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.
Обновлено в 13:25
Политика
Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны
Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Политика
Кафе в Тбилиси взвинтили на 20% цены для россиян
Кафе в Батуми заявило о повышении цен в меню для российских туристов на 20%. Об этом сообщает портал Грузия Online.
Обновлено в 10:19
Наука
Маск заявил о постепенном вымирании человечества
Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск заявил, что к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастёт, как считают в ООН.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
В зоне «ООС» полковник ВСУ забил до смерти подчиненную
Командование операции оккупационных сил возбудило уголовное дело на полковника, который в приступе ярости забил женщину-военнослужащую.
Обновлено в 08:06
Политика
Не менее 52 человек пострадали в ходе протестов в Грузии
Обновлено 20 июня в 17:07
Политика
Трамп похвалил Иран за отказ сбивать американский военный самолет
Иран поступил мудро, отказавшись сбивать самолет США, который летел следом за своим беспилотником, заявил Дональд Трамп.
Обновлено в 12:26
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
В США семь человек погибли в крупном ДТП с мотоциклами
Семь человек погибли, трое пострадали в результате столкновения мотоциклов и пикапа в штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке США, сообщает газета New Hampshire Union Leader со ссылкой на полицию.
Обновлено в 03:53
Политика
Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями
Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
Культура
Бойкотирующая Россию София Ротару едет в Витебск к Лукашенко
Обновлено в 01:30
Авто
Кроссовер Audi SQ8 получил дизельный мотор
Компания Audi показала свой купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S. Новый Audi SQ8 оснащается 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8, имеющим двойной турбонаддув.
Обновлено в 08:52
Футбол
«Барселона» хочет подписать и Неймара, и Гризманна этим летом
Каталонский клуб намерен подписать форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, а также нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает Diario Sport.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
Женщина впервые вошла в состав военного комитета НАТО
Контр-адмирал Вооружённых сил Норвегии Луиз Дедичен стала первой женщиной, вошедшей в состав военного комитета НАТО.
Обновлено в 13:08
Спорт
Бондарева завоевала золото Европейских игр
Российская самбистка Елена Бондарева завоевала золотую медаль Европейских игр, проходящих в Минске, победив в турнире в весовой категории до 48 кг.
Обновлено в 11:57