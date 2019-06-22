Футбол

Филиппо Индзаги возглавит «Беневенто»Sport24.ru вчера в 15:40

«Болонья» продолжала выплачивать зарплату Индзаги и после того, как итальянца на тренерском посту команды сменил Синиша Михайлович. Теперь Индзаги сможет возглавить новый клуб. СМИ пишут, что Филиппо будет назначен на пост главного тренера «Беневенто».
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Филиппо Индзаги стал главным тренером «Беневенто»

Sport24.ru05:41

Филиппо Индзаги стал главным тренером «Беневенто»

Чемпионат06:35

Индзаги близок к назначению в «Беневенто»

Sport.ruвчера в 16:00

Филиппо Индзаги возглавил «Беневенто»

Спорт-Экспресс05:53

Филиппо Индзаги возглавил «Беневенто»

Sports.ru05:52

«Пиппо» Индзаги - новый главный тренер «Беневенто»

Soccer.ru05:50

Индзаги стал главным тренером «Беневенто»

Матч ТВ05:58
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Политика

Полеты в Россию авиакомпаниям из Грузии запретят с 8 июля

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Общество

Грозы обрушатся на Крым в ближайшие часы

Синоптики и МЧС предупредили о резком ухудшении погодных условий в Крыму в ближайшие часы.
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«Нэшвилл» обменял Пи Кей Суббэна в «Нью-Джерси»

Клуб национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» обменял Пи Кей Суббэна в «Нью-Джерси Дэвилз».
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«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
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Зеленский призвал предотвратить новые войны

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
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Политика

РИА Новости узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно

Историю о потерянной записке президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос ведущих о том, бывает ли ему стыдно.
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Общество

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Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Политика

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Украинские депутаты рассмотрят инициативу о химической кастрации педофилов.
Обновлено в 11:44
Политика

Бутиной сократили тюремный срок

Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней.
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После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

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Политика

Кафе в Тбилиси взвинтили на 20% цены для россиян

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Маск заявил о постепенном вымирании человечества

Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск заявил, что к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастёт, как считают в ООН.
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В зоне «ООС» полковник ВСУ забил до смерти подчиненную

Командование операции оккупационных сил возбудило уголовное дело на полковника, который в приступе ярости забил женщину-военнослужащую.
Обновлено в 08:06
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Трамп похвалил Иран за отказ сбивать американский военный самолет

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Обновлено в 12:26
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Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

В США семь человек погибли в крупном ДТП с мотоциклами

Семь человек погибли, трое пострадали в результате столкновения мотоциклов и пикапа в штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке США, сообщает газета New Hampshire Union Leader со ссылкой на полицию.
Обновлено в 03:53
Политика

Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями

Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
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Бойкотирующая Россию София Ротару едет в Витебск к Лукашенко

Обновлено в 01:30
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Кроссовер Audi SQ8 получил дизельный мотор

Компания Audi показала свой купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S. Новый Audi SQ8 оснащается 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8, имеющим двойной турбонаддув.
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«Барселона» хочет подписать и Неймара, и Гризманна этим летом

Каталонский клуб намерен подписать форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, а также нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает Diario Sport.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие

Женщина впервые вошла в состав военного комитета НАТО

Контр-адмирал Вооружённых сил Норвегии Луиз Дедичен стала первой женщиной, вошедшей в состав военного комитета НАТО.
Обновлено в 13:08
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Бондарева завоевала золото Европейских игр

Российская самбистка Елена Бондарева завоевала золотую медаль Европейских игр, проходящих в Минске, победив в турнире в весовой категории до 48 кг.
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Обновлено в 05:34
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Филиппо Индзаги
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции нападающего. Чемпион мира 2006 года, победитель Лиги чемпионов 2003 и 2007 годов, победитель клубного чемпионата мира 2007 года, в финале которого забил 2 гола.
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