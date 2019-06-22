Футбол

Филиппо Индзаги возглавит «Беневенто»Sport24.ru вчера в 15:40

«Болонья» продолжала выплачивать зарплату Индзаги и после того, как итальянца на тренерском посту команды сменил Синиша Михайлович. Теперь Индзаги сможет возглавить новый клуб. СМИ пишут, что Филиппо будет назначен на пост главного тренера «Беневенто».
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Филиппо Индзаги возглавит «Беневенто»

Soccer.ruвчера в 17:28

Источник: Филиппо Индзаги возглавит «Беневенто»

Чемпионат00:49

Филиппо Индзаги возглавит «Беневенто»

Sport24.ruвчера в 15:40

СМИ: Индзаги возглавит клуб итальнской серии B

Матч ТВ03:56

СМИ: Филиппо Индзаги покинул «Болонью» и возглавит «Беневенто»

Спорт-Экспрессвчера в 17:24

Филиппо Индзаги расторг контракт с «Болоньей» и возглавит «Беневенто»

Sports.ruвчера в 16:18

Индзаги близок к назначению в «Беневенто»

Sport.ruвчера в 16:00
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Спорт

Цурская призналась, что не очень красиво ушла от Тутберидзе

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Супруга Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована после приступа астмы, сообщает телеграм-канал Baza.
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Директор GRID признался, что ненавидит микротранзакции

Codemasters месяц назад анонсировала очередную часть гоночной серии GRID.
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Политика

Путин высказался о возможности отдать Курилы

Президент России Владимир Путин в беседе с ведущим программы «Вести в субботу» Сергеем Брилевым на телеканале «Россия 1» прокомментировал возможность отдать Японии Курильские острова.
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Политика

«Аэрофлот» с 8 июля полностью прекращает полёты в Грузию

Накануне продажи билетов в Грузию после 8 июля начали отменять S7, «Уральские авиалинии», Red Wings, «Победа» и Smartavia Накануне Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля выполнять пассажирские перевозки в Грузию.
Обновлено в 00:41
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Три человека погибли, еще два госпитализированы в результате попадания молнии в автобусную остановку в селе Беньковцы Ивано-Франковской области.
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
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ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

Обновлено вчера в 16:43
Политика

Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России

Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 00:53
Авто

УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено 20 июня в 04:25
Авто

Kia презентовала новейший кроссовер Kia Seltos

Все характеристики корейская марка Seltos пока не называет, также неизвестны его габариты, но ранее сообщалось, что новый глобальный кроссовер B-сегмента будет немного крупнее, чем Hyundai Creta.
Обновлено 20 июня в 13:18
Космос

Названа причина переноса запуска космической обсерватории «Спектр-РГ»

Еще один источник рассказал, что старт ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 предварительно перенесен на 22 июня из-за замечания к космической обсерватории «Спектр-РГ», передает ТАСС.
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Здоровье

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Учёные из Университета Барселоны исследовали, что клубника уменьшает повреждение слизистой желудка при употреблении алкоголя.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Сarlos I, выполнявшего маневры в рамках учений НАТО над Балтийским морем.
Обновлено в 01:51
ЖКХ

В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары

Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено вчера в 15:23
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Колокольцев лично допросил задержавших Голунова оперативников

Глава МВД Владимир Колокольцев лично побеседовал с людьми, которые участвовали в задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
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NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News

Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.
Обновлено вчера в 22:43
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Флагманский кроссовер Audi SQ8 принял дизельную эстафету

Впоследствии рекордсмены не сменялись, а множились: этот же двигатель был помещён под капот Бентайги без изменения отдачи: 435 л.с. и 900 Н•м. Теперь же супердизелем обзавёлся и стильный «ку-восьмой», получив повышение до SQ8.
Обновлено вчера в 18:01
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Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны

Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
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Стал известен состав «Спартака» в контрольном матче с «Сочи»

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Валуев признался, что продолжает лечить опухоль мозга

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Государственной думы России Николай Валуев заявил, что проходит курс лечения из-за опухоли головного мозга.
Обновлено в 04:15
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Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

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В ДТП на севере Петербурга пострадали двое

Обновлено в 01:18
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В МВД хотят лишать автомобилистов прав без суда

Полномочия гаишников могут расширить – согласно новой инициативе МВД, инспекторы смогут принимать решение об ограничении действия водительских прав на месте, без суда.
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Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки

Вратарю "Спартака" Александру Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину, которая была установлена в ходе операции в апреле, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
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В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек

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Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено вчера в 21:35
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Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Обновлено в 02:57
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МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

Обновлено вчера в 05:45
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Филиппо Индзаги
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции нападающего. Чемпион мира 2006 года, победитель Лиги чемпионов 2003 и 2007 годов, победитель клубного чемпионата мира 2007 года, в финале которого забил 2 гола.
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