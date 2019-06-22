Футбол

Филиппо Индзаги возглавит «Беневенто»Sport24.ru вчера в 15:40

«Болонья» продолжала выплачивать зарплату Индзаги и после того, как итальянца на тренерском посту команды сменил Синиша Михайлович. Теперь Индзаги сможет возглавить новый клуб. СМИ пишут, что Филиппо будет назначен на пост главного тренера «Беневенто».
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«Пиппо» Индзаги - новый главный тренер «Беневенто»

Soccer.ru05:50

Индзаги стал главным тренером «Беневенто»

Матч ТВ05:58

Филиппо Индзаги возглавил «Беневенто»

Спорт-Экспресс05:53

Филиппо Индзаги возглавил «Беневенто»

Sports.ru05:52

Филиппо Индзаги стал главным тренером «Беневенто»

Sport24.ru05:41

Источник: Филиппо Индзаги возглавит «Беневенто»

Чемпионат00:49

Индзаги близок к назначению в «Беневенто»

Sport.ruвчера в 16:00
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Наука

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Происшествия

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По факту заболевания была начата проверка воды из внешней и внутренней водопроводной системы дома, где проживали пострадавшие.
Обновлено в 05:58
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Представитель Алибасова рассказал о состоянии его здоровья

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Трое подростков выпали из аттракциона в парке «Сокольники»

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Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал команду действующего главы государства Владимира Зеленского за непоследовательные высказывания «от себя».
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Трамп остановил удар США по Ирану

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Как утверждает источник, "Тоттенхэм" готов отпустить Эриксена только в обмен на Марко Асенсио.
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Президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на территориальные претензии Японии, Россия не намерена спускать свой флаг над Курилами.
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Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей

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Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче

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Видео показательного номера Загитовой появилось в сети

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17-летний нападающий системы СКА (Санкт-Петербург) Василий Подколзин был выбран «Ванкувером Кэнакс» под десятым номером драфта НХЛ-2019.
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Соседи Бориса Джонсона пожаловались на него в полицию

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Президент Владимир Путин заявил, что губернаторам надо все время получать обратную реакцию о своей работе.
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Филиппо Индзаги
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции нападающего. Чемпион мира 2006 года, победитель Лиги чемпионов 2003 и 2007 годов, победитель клубного чемпионата мира 2007 года, в финале которого забил 2 гола.
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