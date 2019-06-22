Футбол
Филиппо Индзаги возглавит «Беневенто»Sport24.ru вчера в 15:40
«Болонья» продолжала выплачивать зарплату Индзаги и после того, как итальянца на тренерском посту команды сменил Синиша Михайлович. Теперь Индзаги сможет возглавить новый клуб. СМИ пишут, что Филиппо будет назначен на пост главного тренера «Беневенто».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:21, Вашингтон
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Президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на территориальные претензии Японии, Россия не намерена спускать свой флаг над Курилами.
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