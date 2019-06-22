Футбол

Филиппо Индзаги стал главным тренером «Беневенто»Чемпионат 06:35

«Беневенто» на официальном сайте объявил о назначении Филиппо Индзаги на пост главного тренера клуба. 45-летний итальянский специалист заключил соглашение с клубом, рассчитанное до 30 июня 2020 года. Также в контракте Индзаги с «Беневенто» предусмотрена опция продления соглашения на один год.
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Филиппо Индзаги стал главным тренером «Беневенто»

Sport24.ru05:41

Филиппо Индзаги стал главным тренером «Беневенто»

Чемпионат06:35

Индзаги стал главным тренером «Беневенто»

Матч ТВ05:58

Филиппо Индзаги возглавил «Беневенто»

Спорт-Экспресс05:53

Филиппо Индзаги возглавил «Беневенто»

Sports.ru05:52

«Пиппо» Индзаги - новый главный тренер «Беневенто»

Soccer.ru05:50

Индзаги близок к назначению в «Беневенто»

Sport.ruвчера в 16:00
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Филиппо Индзаги
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции нападающего. Чемпион мира 2006 года, победитель Лиги чемпионов 2003 и 2007 годов, победитель клубного чемпионата мира 2007 года, в финале которого забил 2 гола.
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