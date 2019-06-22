Футбол
Филиппо Индзаги стал главным тренером «Беневенто»Чемпионат 06:35
«Беневенто» на официальном сайте объявил о назначении Филиппо Индзаги на пост главного тренера клуба. 45-летний итальянский специалист заключил соглашение с клубом, рассчитанное до 30 июня 2020 года. Также в контракте Индзаги с «Беневенто» предусмотрена опция продления соглашения на один год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:53, Вашингтон
Спорт
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Обновлено в 03:16
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Грузинский и российский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа отреагировал на протесты в Тбилиси.
Обновлено вчера в 21:13
Здоровье
Курение может защитить женщин от рака тела матки
Курение может защитить женщин от рака тела матки и снизить вероятность его развития.
Обновлено в 01:34
Политика
В Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
В правительстве Грузии оценили решение России о запрете авиасообщения
Специальный представитель грузинского премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что грузинские власти изучают решение Москвы о запрете авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 07:27
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
«Продолжаем летать». Georgian Airways не прекращает рейсы в Россию
«Новый запрет действует на российские авиакомпании и полеты из России в Грузию, поэтому мы продолжаем летать по расписанному графику», – пояснили 22 июня РИА Новости в пресс-службе Georgian Airways.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Москве трое детей упали с аттракциона
В столичном парке "Сокольники" трое детей получили травмы при падении с аттракциона, передает агентство "Москва".
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Жена Александра Цекало похвасталась дорогим подарком от мужа
Александр Цекало сделал своей супруге роскошный подарок на день рождения. Продюсер побаловал Дарину украшением.
Обновлено в 02:18
Здоровье
Эксперт рассказал о мерах по борьбе с онкологией в России
Главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн в беседе с kp.ru рассказал о мерах по борьбе с онкологией в стране.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
«Похожа на уточку»: губы Ирины Дубцовой стали еще больше
«Прям на уточку похожа», «теперь вы стали копией всех звезд шоу-бизнеса», «зачем такие пельмени», - сыпались комментарии от фолловеров.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Фото сына Жанны Фриске впервые за много лет появилось в Сети
Фото сына Жанны Фриске и Дмитрий Шепелева впервые за много лет появилось в Сети.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Федосееву-Шукшину госпитализировали вскоре после выписки Алибасова
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга продюсера Бари Алибасова, недавно выписанного из НИИ имени Склифосовского после отравления, сама попала в больницу.
Обновлено в 04:32
Политика
Huawei подала иск к Министерству торговли США
Китайская компания Huawei подала в США иск к Министерству торговли, требуя вернуть изъятое телекоммуникационное оборудование.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны
Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района
Бабушкинский районный суд Москвы снова арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, передает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено вчера в 14:53
Спорт
Российские стрелки выиграли первое золото на ЕИ в Минске
Российские стрелки Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина стали победителями соревнований по стрельбе из пистолета в миксте на 10 м на II Европейских играх в Минске.
Обновлено в 07:18
Общество
Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ
Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено вчера в 12:33
Общество
На Дальнем Востоке проходит акция «Горсть памяти»
В городах Дальнего Востока проходят мероприятия в рамках Всероссийской военно-патриотической акции "Горсть памяти", приуроченной ко Дню памяти и скорби.
Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
Трамп остановил удар США по Ирану
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено вчера в 09:08
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено вчера в 05:27
Авто
Назван ТОП-3 надежных японских седанов за 400 тыс. рублей
Не менее надежный чем Corolla, но более просторный и хорошо оснащенный седан Avensis занимает первую строчку нашего рейтинга.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян
Лидер группы System of a Down Серж Танкян выложил в Facebook пост в поддержку сестер Хачатурян, которые сейчас находятся под следствием за убийство отца.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости
Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.
Обновлено вчера в 22:15
Спорт
Краков примет Европейские игры в 2023 году
I Европейские игры прошли в 2015 году в столице Азербайджана Баку. II Европейские игры на данный момент проходят в столице Беларуси Минске.
Обновлено в 06:37
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue пользуется ажиотажным спросом
Обновлено в 06:37