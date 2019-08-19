Футбол
«Бавария» объявила об аренде КоутиньоБомбардир.ру 04:37
Полузащитник Филиппе Коутиньо перешeл из «Барселоны» в «Баварию». Ранее сообщалось, что клубы договорились о годичной аренде бразильца с правом последующего выкупа. Финансовые детали сделки не разглашаются.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:03, Ашберн
Экономика
Выявлены регионы России с самым доступным бензином
Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
Обновлено вчера в 21:23
Армия и оружие
В ДНР отреагировали на доклад об участии России в боях под Иловайском
Ранее 19 августа сообщалось, что британская исследовательская группа Forensic Architecture представила доклад, в котором утверждается, что российские военные участвовали в боях под Иловайском на Украине в августе 2014 года.
Обновлено в 04:40
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области
В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:26
Единоборства
Сотрудники ирландского паба вылили виски Макгрегора в унитаз
Скандальный поступок экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора — нападение на пожилого мужчину в одном из пабов Дублина — может возыметь негативный эффект на продажу виски, производимого компанией бойца.
Обновлено вчера в 05:43
Общество
В Крыму сократилась популяция диких мидий
В последние году популяция диких мидий в Черном море существенно сократилась, что угрожает в том числе их выращиванию на аквафермах.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В освидетельствовании виновника страшной аварии на Малышева нашли множество ошибок
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка
Обновлено в 04:01
Здоровье
Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
Обновлено вчера в 22:36
Культура
«Первый канал» назвал наставников второго сезона шоу «Голос 60+»
Наставниками второго сезона музыкального шоу «Голос 60+» стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия.
Обновлено в 04:43
Экономика
«Дочка» «Газпрома» решила выкупить у Ротенбергов бурового подрядчика
Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке «Газпром бурения» у Игоря Ротенберга и его партнеров.
Обновлено в 01:00
Теннис
Медведев вошел в топ-5 рейтинга ATP и чемпионской гонки
Российский теннисист Даниил Медведев вошел в топ-5 обновленного рейтинга ATP.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Футбол
Тиль сравнил «Спартак» с «Барселоной»
Голландский футболист московского «Спартака» Гус Тиль назвал свой новый клуб русской «Барселоной».
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
«У вас 24 часа»: Россия поставила Турции ультиматум
Согласно информации, представленной журналистами немецкого издания «Bild», Россия поставила Турции 24-часовой ультиматум, согласно которому, турецким военным предоставляется ограниченное время для сворачивания своих наблюдательных постов в северной части провинции Хама, после чего этот район начнёт подвергаться массированным бомбардировкам и артиллерийским ударам.
Обновлено в 03:02
Политика
В Турции задержали 418 человек, подозреваемых в связях с РПК
Турецкая полиция задержала в 29 провинциях страны 418 человек, подозреваемых в связях с группировкой Рабочей партии Курдистана (РПК).
Обновлено в 03:19
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия
На северо-западе Москвы ограбили храм
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Жигунова обвинили в мошенничестве
Обновлено в 04:49
Театры
Курентзис вернется только на фестиваль
Директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов рассказал о планах, связанным с руководством Дягилевским фестивалем в 2020 году.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Названа причина истязаний покалеченной девочки из Ингушетии
Обновлено вчера в 23:50
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено 17 августа в 06:44
Кино
Актриса «Оно-2» боится смотреть фильм целиком
Обновлено вчера в 20:56
Общество
Появился рейтинг самых шумных и тихих городов в России
Согласно составленному рейтингу, самым тихим российским городом стал Гурьевск в Калининградской области с оценкой 8,4 балла.
Обновлено в 03:16