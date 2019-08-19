Футбол

«Бавария» объявила об аренде КоутиньоБомбардир.ру 04:37

Полузащитник Филиппе Коутиньо перешeл из «Барселоны» в «Баварию». Ранее сообщалось, что клубы договорились о годичной аренде бразильца с правом последующего выкупа. Финансовые детали сделки не разглашаются.
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