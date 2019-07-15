Футбол
Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»Вести.Ru вчера в 16:45
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может вернуться в английский "Ливерпуль". "Красные" рассчитывают арендовать 27-летнего бразильца на два года с правом дальнейшего выкупа за 110 миллионов евро.
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Агент Коутиньо: «Вернуть Филиппе в „Ливерпуль“ было бы трудно, у них шикарный состав»
Sport24.ruвчера в 15:39
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 01:30, Ашберн
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) опубликовали результаты исследования антивирусных программ для операционных систем Windows и Mac.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Сати Казанова бросила возлюбленного из-за стейка с кровью
Известная певица Сати Казанова рассказала, что однажды рассталась с возлюбленным, поскольку в ресторане он заказал стейк с кровью.
Обновлено вчера в 02:16
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
В России рухнул спрос на хинкали и хачапури
Обновлено вчера в 08:24
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Обновлено вчера в 12:50
Армия и оружие
Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации
Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданских самолетов через несколько месяцев ограничений из-за конфликта с Индией, сообщает Times of India.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Самолет «Победы» вернулся в казанский аэропорт из-за технеисправности
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено вчера в 17:28
Здоровье
Режим ЧС введен на севере Камчатки из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 03:02
Политика
В России отреагировали на санкции ЕС против Турции
Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.
Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес
Александр Яцко вспомнил начало романа с Еленой Валюшкиной
Актер Александр Яцко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил начало своего романа с актрисой Еленой Валюшкиной, которая в будущем стала его женой.
Обновлено вчера в 06:37
Происшествия
Дело экс-министра финансов Подмосковья передано в суд
Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по делу бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
Обновлено вчера в 05:58
Общество
Дайверы сделали фото медузы размером с человека
Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено вчера в 22:35
Футбол
«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ
В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Новокузнечанин ответит перед судом за неуважение Путина
Центральный суд Новокузнецка назначил рассмотрение дела на 24 июля.
Обновлено вчера в 04:37
Авто
УАЗ «Буханка» получит неожиданный цвет кузова
Напомним, версия УАЗ Комби «Трофи», впервые представленная в апреле этого года, отичается внешне от обычной «Буханки» наличием экспедиционного багажника, лестницы, стальными черными дисками с шинами BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16.
Обновлено вчера в 10:51
Общество
Правительство поддержало ограничение использования вейпов и кальянов
Законопроект о запрете продажи несовершеннолетним электронных курительных изделий и об ограничении использования кальянов получил положительный отзыв правительства РФ.
Обновлено в 00:32
Транспорт
Переправа Салехард-Лабытнанги закрыта из-за сильного ветра
Переправа Салехард-Лабытнанги закрыта из-за сильного ветра. Минувшей ночью его порывы достигали 20 метров в секунду.
Обновлено в 01:25
Политика
Столтенберг поклялся ответить России на выход из ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ответить российской стороне, если та выйдет вслед за США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Криминального авторитета Шишкана арестовали на два месяца
Арестованного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Криминального авторитета Олега Медведева (до смены фамилии – Шишканова), известного также как Шишкан, арестовали на два месяца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Обновлено вчера в 14:24
Интернет
Источник: Mail.ru Group планирует запустить новый медийный проект по кулинарной тематике
Компания Mail.ru Group готовит к запуску очередной медийный продукт, который будет посвящен кулинарии.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию правой руки
Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Украинский депутат рассказал о гостеприимной России
Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович прокомментировал свою поездку в Россию.
Обновлено вчера в 23:20
Здоровье
В России упростят порядок выписки наркотических лекарств
Вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к Минздраву с поручением упростить процедуру выписки наркотических лекарств на дому.
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
Оптовые цены на сахар обновили в июне пятилетний минимум
В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).
Обновлено в 00:00