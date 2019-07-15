Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может вернуться в английский "Ливерпуль". "Красные" рассчитывают арендовать 27-летнего бразильца на два года с правом дальнейшего выкупа за 110 миллионов евро.

Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»

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