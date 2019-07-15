Футбол
Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»Вести.Ru вчера в 16:45
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может вернуться в английский "Ливерпуль". "Красные" рассчитывают арендовать 27-летнего бразильца на два года с правом дальнейшего выкупа за 110 миллионов евро.
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Агент Коутиньо: «Вернуть Филиппе в „Ливерпуль“ было бы трудно, у них шикарный состав»
Sport24.ruвчера в 15:39
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 06:00, Вашингтон
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Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте
Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
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Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
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Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане
Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
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Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
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Энергетика
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В SpaceX выяснили причины возгорания Crew Dragon при испытаниях
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Футбол
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В Сеть выложили архив рекламы Apple за полвека
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Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей.
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Памфилова ответила на просьбу кандидатов в МГД о встрече 16 июля
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В России рекордно упали оптовые цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Спорт
Сборная России по водному поло разгромила команду Кореи на ЧМ
В Кванджу на чемпионате мира по водным видам спорта сборная России по водному поло разгромила команду Кореи – 30:1. После двух встреч в активе россиянок две победы.
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Общество
16 июля произойдет лунное затмение
Полные эффекты затмений занимают до шести месяцев. Лунное затмение 16 июля - это мощное время для освобождения.
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Футбол
Турецкий клуб второй лиги по ошибке купил не того футболиста
Турецкий футбольный клуб второй лиги "Менеменспор" расторг контракт с новичком команды Алфой Джаллоу спустя сутки после подписания.
Обновлено в 03:07
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору хлеба
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Бывший капитан "Спартака", а ныне игрок "Ахмата" Денис Глушаков официально развелся со своей женой Дарьей.
Обновлено в 05:32
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
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Обновлено вчера в 18:23
Политика
Россия и Индия отказались от доллара в оружейных сделках
Благодаря достигнутым договоренностям, Индия вскоре осуществит первый взнос за поставку из России двух кораблей.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Самолет рухнул на жилой дом в Чечне
Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
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Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
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Армия и оружие
В Госдуме исключили военную угрозу со стороны России для Европы
Никакой военной угрозы со стороны России для Европы не исходит, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Обновлено в 04:42
Экономика
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
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Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
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Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43