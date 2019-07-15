Футбол

Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»Вести.Ru вчера в 16:45

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может вернуться в английский "Ливерпуль". "Красные" рассчитывают арендовать 27-летнего бразильца на два года с правом дальнейшего выкупа за 110 миллионов евро.
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Агент Коутиньо: «Вернуть Филиппе в „Ливерпуль“ было бы трудно, у них шикарный состав»

Sport24.ruвчера в 15:39

Коутиньо может отправиться в 2-х годичную аренду в «Ливерпуль»

Евро-футбол.рувчера в 11:06

Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»

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Агент: «У „Ливерпуля“ отличный состав. Вернуть Коутиньо будет сложно»

ProstoProSportвчера в 15:54

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Советский спортвчера в 17:33

СМИ: «Ливерпуль» хочет арендовать Коутинью у «Барсы» с правом выкупа. Игрок согласился вернуться на «Энфилд»

Sportbox.RUвчера в 07:18

«Ливерпуль» хочет вернуть Коутинью

Спорт-Экспресс14 июля в 19:03
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Политика

Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте

Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане

Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
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Здоровье

Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома

Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
Обновлено вчера в 13:52
Энергетика

«Северный поток» остановили на плановый ремонт

Обновлено в 03:19
Космос

В SpaceX выяснили причины возгорания Crew Dragon при испытаниях

Несколько месяцев назад в ходе очередного испытания пассажирского космического корабля Crew Dragon произошёл взрыв.
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Мэр Красноярска вручил главам районов метлы «подметалки-подгоняйки»

Обновлено в 03:36
Футбол

«Порту» предложил «ПСЖ» 5 млн евро за Траппа

Португальский клуб предложил за 29-летнего голкипера чуть более пяти миллионов евро.
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Гаджеты

В Сеть выложили архив рекламы Apple за полвека

Обновлено вчера в 11:33
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В Ярославле «инкассатор» увез на велосипеде пять миллионов рублей

Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей.
Обновлено в 02:17
Политика

Памфилова ответила на просьбу кандидатов в МГД о встрече 16 июля

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отреагировала на требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы о встрече 16 июля.
Обновлено в 05:44
Экономика

В России рекордно упали оптовые цены на сахар

Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Спорт

Сборная России по водному поло разгромила команду Кореи на ЧМ

В Кванджу на чемпионате мира по водным видам спорта сборная России по водному поло разгромила команду Кореи – 30:1. После двух встреч в активе россиянок две победы.
Обновлено вчера в 23:22
Общество

16 июля произойдет лунное затмение

Полные эффекты затмений занимают до шести месяцев. Лунное затмение 16 июля - это мощное время для освобождения.
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Футбол

Турецкий клуб второй лиги по ошибке купил не того футболиста

Турецкий футбольный клуб второй лиги "Менеменспор" расторг контракт с новичком команды Алфой Джаллоу спустя сутки после подписания.
Обновлено в 03:07
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору хлеба

Обновлено в 03:44
Футбол

Денис Глушаков развелся с женой

Бывший капитан "Спартака", а ныне игрок "Ахмата" Денис Глушаков официально развелся со своей женой Дарьей.
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Финансы

Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
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Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»

Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

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Благодаря достигнутым договоренностям, Индия вскоре осуществит первый взнос за поставку из России двух кораблей.
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Происшествия

Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»

Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Обновлено вчера в 13:34
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В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуированы здания УрФУ

Обновлено в 05:26
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

Самолет рухнул на жилой дом в Чечне

Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
Обновлено в 04:38
Политика

Турция ответила на санкции Евросоюза

Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие

В Госдуме исключили военную угрозу со стороны России для Европы

Никакой военной угрозы со стороны России для Европы не исходит, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Обновлено в 04:42
Экономика

Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
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Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Политика

Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
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Филиппе Коутиньо
Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступающий на позиции полузащитника и нападающего клуба «Барселона» и сборной Бразилии.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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