Футбол

Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»Вести.Ru 16:45

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо может вернуться в английский "Ливерпуль". "Красные" рассчитывают арендовать 27-летнего бразильца на два года с правом дальнейшего выкупа за 110 миллионов евро.
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Агент Коутиньо: «Вернуть Филиппе в „Ливерпуль“ было бы трудно, у них шикарный состав»

Sport24.ru15:39

«Ливерпуль» хочет вернуть Коутинью

Спорт-Экспрессвчера в 19:03

Филиппе Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»

Вести.Ru16:45

Агент: «У „Ливерпуля“ отличный состав. Вернуть Коутиньо будет сложно»

ProstoProSport15:54

Коутиньо может отправиться в 2-х годичную аренду в «Ливерпуль»

Евро-футбол.ру11:06

СМИ: «Ливерпуль» хочет арендовать Коутинью у «Барсы» с правом выкупа. Игрок согласился вернуться на «Энфилд»

Sportbox.RU07:18

Агент: Если Коутиньо вернется в АПЛ, то это будет «Ливерпуль»

Советский спорт17:33
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
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Евросоюз вводит санкции против Турции

Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
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Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года

Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
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Избитой ингушской девочке проведут экономную ампутацию на руке

Искалеченной родной тетей семилетней девочке из Ингушетии, которая находится сейчас на лечении в НИИ детской хирургии и травматологии в Москве, проведут экономную ампутацию на правой руке.
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Политика

Бастрыкин предложил сделать конфискацию дополнительным видом наказания

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил сделать конфискацию имущества как дополнительный вид наказания в случае преступления коррупционного характера.
Обновлено в 18:31
Армия и оружие

НАТО отмечает усиление попыток шпионажа против стран альянса

НАТО видит усиление попыток шпионажа со стороны разных государств в отношении стран-членов альянса.
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Политика

США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем

Источники Bloomberg добавляют, что США получают "сильные сигналы" о том, что Россия хочет более стабильных отношений с Вашингтоном и администрация Трампа хочет использовать это "открытое окно" для того, чтобы продвинуть свою идею о трехстороннем соглашении о контроле над вооружениями, куда вошел бы и Китай Делегацию США на переговорах в Женеве возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан.
Обновлено в 17:33
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Общество

Дополнительный выходной может появиться у россиян

Россиянам в возрасте от 40 лет могут предоставить дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации.
Обновлено вчера в 22:16
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Роуз: Уэстбруку и Хардену больше не придётся делиться мячом с Дюрантом

Эксперт НБА Джален Роуз считает, что «Хьюстон Рокетс» получили серьёзное усиление, когда объелинили в одной команде Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена.
Обновлено в 17:36
Политика

Белый дом официально выдвинул Марка Эспера на пост главы Пентагона

Марк Эспер в понедельник был официально выдвинут на пост главы Минобороны Белым домом США.
Обновлено в 18:24
Политика

Железняк прокомментировал слова Столтенберга по ДРСМД

Ответственность за сохранение ДРСМД несут США, которые в одностороннем порядке разорвали соглашение, сдерживающее гонку вооружений, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя статью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
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Происшествия

Тройное убийство совершено в Липецкой области

По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие

В США назвали «уязвимость» С-400

Stratfor отмечает ограниченное противодействие С-400 «Триумф» низколетящим в условиях горного рельефа крылатым ракетам.
Обновлено в 17:11
Кино

Вышел финальный трейлер фанатского фильма по «Ведьмаку»

Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.
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Экономика

Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии

Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено в 10:25
Происшествия

При купании в Лене двое детей утонули, четверо взрослых пропали

Обновлено в 10:19
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Дани Алвес принял участие в Bottle Cap Challenge, открыв бутылку пахом

Обновлено в 14:50
Происшествия

В аэропорт Казани из-за неисправности вернулся самолет «Победы»

Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер полностью разделась ради фотосессии

21-летняя Кайли Дженнер опубликовала фото, на котором запечатлена обнаженной.
Обновлено в 19:00
Общество

Челябинцы сегодня должны проявлять особую осторожность

Пишут, что жили они во времена императора Максимиана и были верными христианами.
Обновлено в 09:00
Музыка

В крымской Мраморной пещере оркестр сыграл знаменитые рок-хиты

Обновлено в 05:19
Происшествия

19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике

Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено в 15:33
Экономика

Китай продолжает снижать темпы роста ВВП

В докладе отмечается, что по сравнению с первым кварталом текущего года динамика по итогам января-июня замедлилась на 0,5 п. п. При этом в июне темпы роста промышленного производства КНР составили 6,3%.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Наука

Портрет Алана Тьюринга украсит новую банкноту Великобритании

Банк Англии принял решение выпустить новую банкноту номиналом в £50.
Обновлено в 09:01
Происшествия

В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ

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Обновлено в 05:57
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Юлия Меньшова поделилась опытом, как похудеть в отпуске

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Бразильский футболист, выступающий на позиции полузащитника и нападающего клуба «Барселона» и сборной Бразилии.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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