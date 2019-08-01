Футбол
Филипп: мама боялась моего перехода в «Динамо»Чемпионат 02:02
Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп признался, что его мама сильно переживала из-за его перехода в российский клуб.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
Происшествия
Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Общество
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей
Штормовое предупреждение из-за ливней, града и угрозы формирования смерчей в море объявлено в Сочи, сообщает администрация курорта.
Обновлено вчера в 07:04
Политика
В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране
Ранее Чапутович заявил, что американские войска в случае их размещения в Польше будут сильнее "сдерживать Россию", чем если их отправить в Западную Европу.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
В НАТО назвали первых «жертв» американо-российского конфликта
По мнению американского военного эксперта Томаса-Дарелла Янга, первыми жертвами со стороны военного Блока станут восточные страны.
Обновлено в 05:22
Игры
Первая альфа нового Microsoft Flight Simulator выйдет в сентябре
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия
Активиста «Бессрочного протеста» задержали в Петербурге
Полицейские задержали на выходе из дома в Петербурге сторонника «Бессрочного протеста» Сергея Беляева.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Появилось видео посадки самолета Airbus A321 в подмосковном поле
Обновлено 15 августа в 02:33
Общество
В Москве завершился согласованный митинг на проспекте Сахарова
Согласованный митинг КПРФ на проспекте академика Сахарова в Москве завершен, начался концерт, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:50
Единоборства
Кормье назвал сумасшествием общение с Нурмагомедовым
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье рассказал о взаимоотношениях с обладателем титула в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Рожающую итальянку высадили из автобуса за безбилетный проезд
Беременную жительницу Неаполя высадили из автобуса, так как у нее не было проездного билета.
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия
В МАКе сообщили о ходе расшифровки «черных ящиков» севшего в поле А321
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) скопировал данные с бортовых самописцев пассажирского самолета Airbus A321, который совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 05:27
Футбол
Маркизио может перейти в «Брешию»
Обновлено в 04:58
Экономика
Эксперты оценили, как непогода повлияет на урожай зерна в России
Урожай зерновых культур в России будет минимум не ниже, чем в 2018 году, несмотря на непогоду, которая привела к введению в ряде регионов страны чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 04:36
Футбол
Миодраг Божович: «Рисунок игры у „Крыльев“ есть»
Обновлено в 06:56
Политика
В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма
На севере Крыма в советское время было построено несколько крупных химических заводов, в том числе завод "Титан", Крымский содовый завод, Бромный завод.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Зеленский взял расследование пожара в отеле Одессы под личный контроль
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что виновные в пожаре в одесском отеле "Токио Стар" понесут наказание и что он лично проконтролирует эту ситуацию.
Обновлено в 04:26
Футбол
Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»
Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 06:52
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Транспорт
Сергей Цивилев дал старт мотопробегу Кемерово – Новокузнецк
17 августа губернатор Кузбасса Серей Цивилев объявил об открытии участка автодороги Ленинск-Кузнецкий – Кемерово.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Сбежавшего наркобарона и троих сотрудников СБУ задержали на Украине
Вместе с преступником задержаны трое сотрудников СБУ по подозрению в пособничестве преступнику при бегстве.
Обновлено в 07:09
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Космос
К Земле приближается огромный астероид
Почти через две недели к Земле на минимальное расстояние приблизится астероид 2019 OU1.
Обновлено 15 августа в 05:08
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено вчера в 12:48
Шоу-бизнес
Виторган остался без крупной суммы денег во время отдыха на Кипре
Актер Максим Виторган рассказал в Instagram печальную историю, которая случилась с ним во время отдыха на Кипре.
Обновлено в 04:16
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Общество
Якушев: Курганская область лидирует по вводу жилья среди регионов УрФО
Курганская область стала единственным регионом Уральского федерального округа (УрФО), где по итогам первого полугодия 2019 года наблюдается рост ввода жилья.
Обновлено в 05:34
Здоровье
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено вчера в 12:59