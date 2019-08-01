Футбол

Филипп: мама боялась моего перехода в «Динамо»Чемпионат 02:02

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп признался, что его мама сильно переживала из-за его перехода в российский клуб.
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Филипп будет играть за «Динамо» под номером «5»

Soccer.ru06:38

Филипп признался, что его мать боялась перехода сына в «Динамо»

RT на русском02:35

Филипп: мама боялась моего перехода в «Динамо»

Чемпионат02:02

Филипп будет играть под 5-м номером за «Динамо»

Спорт-Экспресс06:10
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
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