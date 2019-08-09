Футбол
Филипп из «Боруссии» и Нойштедтер перешли в «Динамо»Коммерсантъ 08:03
Сумма подписанных с футболистами контрактов не разглашается, но СМИ рассказывали, что Филипп стоит около €20 млн. Филипп перешел в «Динамо» из «Боруссии», за которую выступал с 2017 года. Играет за сборную Германии с 2016 года.
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