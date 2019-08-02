Музыка
Российская газетаФилипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
"Король российской эстрады" Филипп Бедросович Киркоров отличился на фестивале "Новая волна" в Сочи. По информации "Пятого канала", артист не пожалел крепкого, нецензурного словца в направлении организаторов музыкального праздника - в процессе репетиции.
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с чего всё началось
Певец Филипп Киркоров обрушился с нецензурной лексикой на организаторов музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи. Артисту не понравилось, что подготовка к его выступлению пошла не по запланированному изначально графику.Пятый каналвчера в 23:43
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«А мог бы и ударить». Пригожин оправдал мат Киркорова во время сорванной репетиции
Национальная служба новостей05:15
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