Певец Филипп Киркоров обрушился с нецензурной лексикой на организаторов музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи. Артисту не понравилось, что подготовка к его выступлению пошла не по запланированному изначально графику.

с чего всё началось

"Король российской эстрады" Филипп Бедросович Киркоров отличился на фестивале "Новая волна" в Сочи. По информации "Пятого канала", артист не пожалел крепкого, нецензурного словца в направлении организаторов музыкального праздника - в процессе репетиции.

Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи

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