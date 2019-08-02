Музыка

Российская газетаРоссийская газетаФилипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи

"Король российской эстрады" Филипп Бедросович Киркоров отличился на фестивале "Новая волна" в Сочи. По информации "Пятого канала", артист не пожалел крепкого, нецензурного словца в направлении организаторов музыкального праздника - в процессе репетиции.
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с чего всё началось

Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» — видео

Певец Филипп Киркоров обрушился с нецензурной лексикой на организаторов музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи. Артисту не понравилось, что подготовка к его выступлению пошла не по запланированному изначально графику.
Пятый каналвчера в 23:43

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Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи

РИА Новости01:55

«А мог бы и ударить». Пригожин оправдал мат Киркорова во время сорванной репетиции

Национальная служба новостей05:15

В Сети обсуждают видео со скандалом Киркорова на «Новой волне»

РЕН ТВ03:44

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Журналистка, которую оскорблял Киркоров, прокомментировала скандал на «Новой волне»

URA.Ru03:29

Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»

Газета.Ruвчера в 23:59

Киркоров обматерил со сцены персонал «Новой волны» во время репетиции — видео

Life.ruвчера в 21:05
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:28, Вашингтон

Киркоров покрыл «Новую волну» отборным матом. Видео

Вести.UZ02:58
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:28, Вашингтон
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Филипп Киркоров
Певец
Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
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