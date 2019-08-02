Певец Филипп Киркоров обрушился с нецензурной лексикой на организаторов музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи. Артисту не понравилось, что подготовка к его выступлению пошла не по запланированному изначально графику.

с чего всё началось

Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне". Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видеозапись.

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