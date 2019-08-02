Музыка
РИА НовостиФилипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
Певец Филипп Киркоров раскритиковал организаторов конкурса "Новая волна" в Сочи, пишет "Пятый канал". Судя по кадрам, снятых очевидцем, артист возмущается, что подготовка к его выступлению пошла не по запланированному графику.
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Технологии
Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов
В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из Петербурга скончалась в больнице
Пострадавшая во время отдыха в отеле турецкого Бодрума 12-летняя россиянка умерла в больнице.
Известия вчера в 09:50
Общество
Минимальный размер пенсии повысят в Москве с 1 сентября
Власти столицы с сентября 2019 года повысят минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров до 19,5 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
РИАМО 27 августа в 09:20
Политика
В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»
Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
RT на русском 01:00
Политика
Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн, сообщила также накануне газета Politico со ссылкой на источник в администрации президента США.
Газета.Ru 01:32
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Кабмин хочет поручить Бузовой пропаганду безопасности на дорогах
МР7.ру вчера в 11:38
Политика
МИД РФ предложил Deutsche Welle обратить внимание на выборы в Саксонии
МИД России предложил германской медиакомпании Deutsche Welle обратить внимание на то, что только половина кандидатов от партии "Альтернатива для Германии" была зарегистрирована на выборах в земельный парламент в Саксонии.
ТАСС вчера в 16:00
Авто
В Сети показали историю Lamborghini Aventador за 6 минут
Впервые суперкар был представлен в 2011 году, Lamborghini Aventador несколько раз переживал обновление.
32CARS.ru вчера в 22:57
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Политика
В Раде признали зависимость «Укроборонпрома» от российских деталей
Избранный депутат Верховной Рады Украины Анна Коваленко заявила, что «Укроборонпром» заместил лишь 60% поставок деталей из РФ.
ФАН 27 августа в 19:58
Транспорт
В ГИБДД предложили ограничить скорость перевозки детей
Интерфакс вчера в 08:34
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru вчера в 04:55
Происшествия
Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила вернулись на работу
Для разрешения ситуации со 2 сентября в городскую больницу примут на работу двух новых хирургов, а также направят специалистов из областной больницы и клинических ординаторов.
Телеканал 360° вчера в 03:05
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Политика
Королева Британии одобрила приостановку работы парламента
Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.
РИА Новости вчера в 10:35
Кино
Майкл Бэй готовит секретный проект со сценаристом «Трансформеров»
ИА InterMedia вчера в 09:10
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Общество
Археологи нашли в центре Москвы старинный крест
Во время раскопок в районе Китайгородского проезда недалеко от парка "Зарядье" столичные археологи нашли деревянный нательный крест конца XVII — начала XVIII веков с изображением Сергия Радонежского.
Вести.Ru 00:38
Политика
Премьер-министр Украины Гройсман записал прощальное видеообращение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал прощальное видеообращение.
Комсомольская правда вчера в 15:10
Кино
Появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
На канале WBRussia в YouTube появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли.
Профиль вчера в 14:10
Политика
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара купит российские истребители Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщил телеканал Haberturk.
Коммерсантъ вчера в 18:54
Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия вчера в 12:15
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 20:49
Гаджеты
Huawei Mate 30 лишится Google Play и лицензии на Android
Смартфон Huawei Mate 30 должны представить 18 сентября в Мюнхене. Но с продажами флагмана компании придется непросто.
The GEEK вчера в 16:07
Гаджеты
Камеры Sony Xperia 1 оказались хуже, чем в iPhone 8
Из плюсов отмечается быстрый и точный автофокус, хорошая цветопередача при плохом освещении и хорошая экспозиция при плохом освещении.
Ferra вчера в 11:31
Энергетика
«Газпром нефть» выиграла борьбу за крупное месторождение на Ямале
Ранее «Газпром нефть» вступила в борьбу с «Роснефтью» за право на льготы для Приобского месторождения.
URA.Ru вчера в 22:53