Певец Филипп Киркоров раскритиковал организаторов конкурса "Новая волна" в Сочи, пишет "Пятый канал". Судя по кадрам, снятых очевидцем, артист возмущается, что подготовка к его выступлению пошла не по запланированному графику.

Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи

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