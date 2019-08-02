Музыка

РИА НовостиРИА НовостиФилипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи

Певец Филипп Киркоров раскритиковал организаторов конкурса "Новая волна" в Сочи, пишет "Пятый канал". Судя по кадрам, снятых очевидцем, артист возмущается, что подготовка к его выступлению пошла не по запланированному графику.
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Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» — видео

Пятый каналвчера в 23:43

Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи

РИА Новости01:55

Филипп Киркоров устроил скандал в Сочи

Блокнот Краснодар01:30

Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»

Газета.Ruвчера в 23:59

Филипп Киркоров со сцены обматерил персонал фестиваля «Новая волна»

URA.Ru00:13

Видео: Киркоров устроил скандал на репетиции «Новой волны»

РЕН ТВвчера в 22:02

Киркоров обматерил со сцены персонал «Новой волны» во время репетиции — видео

Life.ruвчера в 21:05
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В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
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Пострадавшая в Турции девочка из Петербурга скончалась в больнице

Пострадавшая во время отдыха в отеле турецкого Бодрума 12-летняя россиянка умерла в больнице.
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Минимальный размер пенсии повысят в Москве с 1 сентября

Власти столицы с сентября 2019 года повысят минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров до 19,5 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
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Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн, сообщила также накануне газета Politico со ссылкой на источник в администрации президента США.
Газета.Ru 01:32
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Впервые суперкар был представлен в 2011 году, Lamborghini Aventador несколько раз переживал обновление.
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Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией

Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
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В Раде признали зависимость «Укроборонпрома» от российских деталей

Избранный депутат Верховной Рады Украины Анна Коваленко заявила, что «Укроборонпром» заместил лишь 60% поставок деталей из РФ.
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В ГИБДД предложили ограничить скорость перевозки детей

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Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми

Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
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Хирурги из Нижнего Тагила вернулись на работу

Для разрешения ситуации со 2 сентября в городскую больницу примут на работу двух новых хирургов, а также направят специалистов из областной больницы и клинических ординаторов.
Телеканал 360° вчера в 03:05
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
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Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»

Газета.Ru вчера в 21:06
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Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.
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Во время раскопок в районе Китайгородского проезда недалеко от парка "Зарядье" столичные археологи нашли деревянный нательный крест конца XVII — начала XVIII веков с изображением Сергия Радонежского.
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Премьер-министр Украины Гройсман записал прощальное видеообращение

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал прощальное видеообращение.
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Появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом

На канале WBRussia в YouTube появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара купит российские истребители Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщил телеканал Haberturk.
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Газета.Ru 00:52
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По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
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Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
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