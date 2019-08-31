Музыка
VSE42 НовостиФилипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова. Во время проигрыша в песне он танцевал, однако когда начался текст, артист не успел поднести микрофон ко рту.
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Видео: Обматеривший персонал на «Новой волне» Киркоров не попал в фонограмму на концерте
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Закрытие «Новой волны»: Киркоров в костюме пчеловода, Лолита в прозрачных шароварах и экстремальное декольте Риты Оры
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:22, Ашберн
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