Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова. Во время проигрыша в песне он танцевал, однако когда начался текст, артист не успел поднести микрофон ко рту.

Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления

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