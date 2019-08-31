Музыка

VSE42 НовостиVSE42 НовостиФилипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления

Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова. Во время проигрыша в песне он танцевал, однако когда начался текст, артист не успел поднести микрофон ко рту.
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Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне»

Взгляд.ру03:56

Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на «Новой волне»

Газета.Ru01:27

Филипп Киркоров промазал мимо фонограммы на «Новой волне». Видео

Телеканал 360°вчера в 12:50

Видео: Киркоров не попал в фонограмму на фестивале «Новая волна»

РЕН ТВвчера в 20:07

Обматеривший персонал «Новой волны» Киркоров не попал в фонограмму — видео

Life.ruвчера в 07:06

Видео: Обматеривший персонал на «Новой волне» Киркоров не попал в фонограмму на концерте

Пятый каналвчера в 04:26

Закрытие «Новой волны»: Киркоров в костюме пчеловода, Лолита в прозрачных шароварах и экстремальное декольте Риты Оры

Комсомольская правдавчера в 03:51
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:24, Ашберн

Киркоров в Сочи дурил публику фонограммой. Видео

Вести.UZ09:12
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
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Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
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