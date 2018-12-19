Защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис не станет продлевать соглашение с командой, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на испанскую газету Marca. Действующее соглашение между 33-летним бразильским защитником и испанской командой рассчитано до лета 2019 года.

Филипе Луис решил не продлевать контракт с «Атлетико»

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