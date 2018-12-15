Футбол
Чемпионат Испании, 15 декабря
Стадион «Хосе Соррилья»
Оскар Плано
|23′
|26′
Никола Калинич
Тони Вилья
|27′
Кико
|45′
|45′+1′
Антуан Гризманн
Фернандо Калеро
|57′
|60′
Филипе Луис
Томас Парти
Сауль Ньигес
|63′
|69′
Никола Калинич
Витоло
|75′
Анхель Корреа
Желсон Мартинш
Тони Вилья
Леонардо Суарес
|75′
|78′
Коке
|80′
Антуан Гризманн
Оскар Плано
Даниэле Верде
|84′
Мичел Эрреро
Борха Фернандес
|86′
Рубен Алькарас
|90′+1′
|57%
|Владение мячом
|43%
|80%
|Процент точных передач
|78%
|5
|Удары в сторону ворот
|6
|2
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|4
|9
|Угловые
|3
|13
|Отборы
|17
|16
|Фолы
|13
|4
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Вальядолид
Расстановка 4‑4‑2
1
Масип
18
Антоньито
4
Кико
5
Калеро
22
Мартинес
24
Кеко
8
Фернандес
14
Алькарас
32
Суарес
11
Верде
9
Унал
13
Облак
4
Арьяс
15
Савич
2
Годин
5
Парти
18
Мартинш
14
Эрнандес
6
Коке
8
Сауль
23
Витоло
7
Гризманн
2 ×
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
Напомним, Луис получил повреждение во время матча 16-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом». Встреча команд завершилась победой подопечных Диего Симеоне со счётом 3:2. Ожидается, что 33-летний бразильский защитник пропустит около трёх недель из-за травмы.
Чемпионат12:19
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