Футбол

Филипе Луис пропустит около трёх недель из-за травмы
Чемпионат
12:19

Вальядолид — Атлетико
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат Испании, 15 декабря
Стадион «Хосе Соррилья»
Оскар Плано
23′
26′
Никола Калинич
Тони Вилья
27′
Кико
45′
45′+1′
Антуан Гризманн
Фернандо Калеро
57′
60′
Филипе Луис
Томас Парти
Сауль Ньигес
63′
69′
Никола Калинич
Витоло
75′
Анхель Корреа
Желсон Мартинш
Тони Вилья
Леонардо Суарес
75′
78′
Коке
80′
Антуан Гризманн
Оскар Плано
Даниэле Верде
84′
Мичел Эрреро
Борха Фернандес
86′
Рубен Алькарас
90′+1′
Напомним, Луис получил повреждение во время матча 16-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом». Встреча команд завершилась победой подопечных Диего Симеоне со счётом 3:2. Ожидается, что 33-летний бразильский защитник пропустит около трёх недель из-за травмы.
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