Футбол
Филипе Луис попрощался с болельщиками «Атлетико»Евро-футбол.ру 07:46
Защитник "Атлетико" Филипе Луис завершает выступления за мадридский клуб. На специальной встрече 33-летний бразилец попрощался с болельщиками и, по информации L'Equipe, вернётся на родину, где будет выступать в составе "Фламенго".
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