Футбол
Филипе Луис попрощался с «Атлетико»Sport24.ru 07:43
На стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоялись проводы защитника Филипе Луиса, покинувшего «Атлетико». В конце июня у 33-летнего бразильца истек контракт, который не был продлен. Филипе Луис выступал за «Атлетико» с 2010 по 2014 год и с 2015 по 2019 год.
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