На стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоялись проводы защитника Филипе Луиса, покинувшего «Атлетико». В конце июня у 33-летнего бразильца истек контракт, который не был продлен. Филипе Луис выступал за «Атлетико» с 2010-го по 2014-й год и с 2015-го по 2019-й год.

Общество Синоптики пообещали возобновление купального сезона в Москве Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в столице закончатся дожди.

Общество Мэрия Краснодара объявила штормовое предупреждение В столице Кубани 21 июля объявили штормовое предупреждение.

Политика Опубликовано аудио переговоров военных с экипажем задержанного танкера Консалтинговая компания Dryad Global, специализирующаяся на оценке рисков морских перевозок и занимающаяся мониторингом расположения судов в море, обнародовала запись переговоров иранских и британских военных с танкером.

Происшествия Отправление «Сапсанов» в Петербург задержали из-за сбоя Задержка в пути поездов пригородного и дальнего сообщения составляет от десяти минут до часа.

Кино Что будет с Мстителями: в Marvel рассказали о новой фазе вселенной Фантастическая четверка, Люди Икс, Блэйд, четвертая часть "Тора" и возвращение Натали Портман, Анджелина Джоли в "Вечных" и много сериалов - "Газета.Ru" рассказывает о будущих проектах новой фазы киновселенной Marvel.

Происшествия Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.

Общество Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов Заявление в прокуратуру на родителей детей-инвалидов с просьбой «принять меры прокурорского реагирования» подал мэр г. Кунгура Пермского края.

Недвижимость Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».

Шоу-бизнес Дочь Алсу перепела хит Леди Гаги из фильма «Звезда родилась» Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова перепела хит Леди Гаги и Бредли Купера из фильма "Звезда родилась".

Происшествия Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.

Происшествия В Петербурге снайпер устроил стрельбу по деревьям с балкона В Петербурге в Василеостровском районе мужчина устроил стрельбу по деревьям с балкона.

Происшествия На подъезде к Крымскому мосту на Кубани в ДТП погибли три человека Микроавтобус столкнулся с "КамАЗом" на краснодарской трассе на подъезде к Крымскому мосту, в ДТП погибли водитель и два пассажира микроавтобуса, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД Краснодарскому краю.

Происшествия В Петербурге арестовали мужчину, устроившего поножовщину в метро В Петербурге на заседании Ленинского районного суда избрали меру пресечения мужчине, который 19 июля набросился с ножом на двух глухонемых пассажиров в вагоне метро на станции "Пушкинской".

Футбол Стало известно, когда Кокорин и Мамаев выйдут на свободу Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале сообщила, когда нападающий «Зенита» Александр Кокорин и бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев закончат отбывать сроки в колонии.

Кино «Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.

Авто Volkswagen Tayron установил абсолютный рекорд продаж Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.

Политика Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.

Политика Пушков ответил на обвинения в причастности России к захвату танкера Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал публикацию таблоида Sunday Mirror о причастности России к задержанию Ираном британского танкера Stena Impero.