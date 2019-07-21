Футбол
Филипе Луис попрощался с «Атлетико»Sport24.ru 07:43
На стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде состоялись проводы защитника Филипе Луиса, покинувшего «Атлетико». В конце июня у 33-летнего бразильца истек контракт, который не был продлен. Филипе Луис выступал за «Атлетико» с 2010-го по 2014-й год и с 2015-го по 2019-й год.
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