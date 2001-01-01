Футбол
Филипе Луис отклонил предложение «Боруссии»Советский спорт 05:58
Защитник Атлетико Филипе Луис отказался подписывать контракт с Боруссией (Дортмунд), сообщает Bild. 33-летний бразилец станет летом свободным агентом и, скорее всего, покинет Мадрид. Филипе Луисом интересовалась Боруссия, однако игрок отказался от варианта с Дортмундом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Политика
На Северном Кавказе в 2018 году ликвидировали 64 боевика
Силовики в 2018 году ликвидировали 64 боевика на территории Северо-Кавказского федерального округа, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в пятницу в Махачкале на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина
Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес
«Рыжий» из «Иванушек» прокомментировал разрыв с женой
Поп-исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал сообщения о том, что он якобы расстался с женой Мариной Банковой после 17 лет брака.
Обновлено в 05:18
Футбол
«Зенит» потребовал у «Ростова» компенсацию за аренду футболиста Мевли
Словенский защитник Миха Мевля перешёл в «Ростов» в феврале на правах аренды.
Обновлено в 06:19
Политика
Песков озвучил темы на переговорах Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 06:05
Политика
Лукашенко сделал важное заявление касательно независимости Белоруссии
Как сообщал ранее "Российский Диалог", Путин адресовал Лукашенко важное послание по поводу единения России и Белоруссии.
Обновлено в 06:16
Космос
Огненный шар окрасил небо в зелёный цвет: Огромный метеор пролетел над 10 штатами США
Эксперты отметили, что в атмосферу Земли метеор вошел над Нью-Джерси, пролетел над 10 штатами США и закончил свое движение над Виргинией.
Обновлено вчера в 13:11
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Авто
Названы лучшие автомобильные интерьеры в 2019 году
Американское издание Ward’s Auto составило ежегодный рейтинг лучших автомобильных салонов среди, в числе которых оказались как сверхроскошное купе Bentley Continental GT, так и бюджетный кроссовер Nissan Kicks.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ
Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Депутата Рады облили фекалиями в Одессе
Обновлено в 06:36
Политика
Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17
Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Наука
Медики выяснили основную причину старения
Обновлено в 02:11
Технологии
«Ростех» и Игорь Ротенберг намерены развивать интернет вещей в России
Интернет вещей в России Разработкой сети займётся компания ГЛОНАСС-ТМ, которой владеют "Ростех", Игорь Ротенберг и АО "ГЛОНАСС".
Обновлено в 07:09
Авто
УАЗ выпустил экспедиционную версию УАЗ «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод уже в ближайшее время начнет продажи новой версии внедорожника «Хантер» под говорящим названием «Экспедиция».
Обновлено в 06:02
Происшествия
Появилось полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Опубликовано полное видео драки футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина их друзей с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным в «Кофемании».
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
В США потребовали от Германии более активного противодействия России
Колби считает, что Германия могла бы играть более важную роль в борьбе с Москвой.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»
Обновлено в 05:38
Экономика
Дивидендная доходность по акциям «Северстали» оценивается в 3,4%
"Северсталь" увеличила выплаты дивидендов относительно 4 кв. на 10,4%, но размер дивидендов ниже, чем за 2 и 3 кв. 2018 года.
Обновлено в 04:10
Политика
Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с Россией
Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".
Обновлено вчера в 17:31
Экономика
ЦБ РФ оценил привлекательность криптовалют
Среди возможных факторов, увеличивающих привлекательность криптовалюты, в докладе названы низкие риски, высокий спрос и доступность данного инструмента для широкого круга лиц.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Здоровье
Препарат на основе амиодарона поступил в российские аптеки
Препарат для борьбы с нарушениями сердечного ритма на основе действующего вещества "амиодарон" поступил в российские аптеки.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Сам Гришин в интервью телеканалу «360» рассказал, что неизвестные напали на него со спины возле его дома.
Обновлено в 03:49
Политика
Зеленский представил свою команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 21:58
Гаджеты
Samsung обещает разобраться с проблемными Galaxy Fold
Компания Samsung дала официальный комментарий на тему выхода из строя смартфонов Galaxy Fold.
Обновлено вчера в 09:34
Авто
Uber получит $1 млрд на развитие беспилотников
Toyota Motor и другие японские компании инвестируют $1 млрд в развитие беспилотных автомобилей, разработкой которых занимается Uber Technologies Inc. Сделка планируется в 2019 году.
Обновлено в 04:12
Хоккей
Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.
Обновлено в 05:51
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46