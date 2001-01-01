Футбол
Филипе Луис отказал «Боруссии» и хочет перейти в «Барселону»Евро-футбол.ру 04:46
Защитник "Атлетико" Филипе Луис отказался от перехода в дортмундскую "Боруссию", утверждает Bild. 33-летний бразилец, контракт которого с "матрасниками" истекает грядущим летом, отдает предпочтение трансферу в "Барселону".
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