Футбол

Филипе Луис отказал «Боруссии» и хочет перейти в «Барселону»Евро-футбол.ру 04:46

Защитник "Атлетико" Филипе Луис отказался от перехода в дортмундскую "Боруссию", утверждает Bild. 33-летний бразилец, контракт которого с "матрасниками" истекает грядущим летом, отдает предпочтение трансферу в "Барселону".
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Филипе Луис отклонил предложение «Боруссии»

Советский спорт05:58

Филипе Луис отказал «Боруссии» и хочет перейти в «Барселону»

Евро-футбол.ру04:46

Bild: Филипе Луис отклонил предложение «Боруссии» и может стать игроком «Барселоны»

Sports.ru03:39

Филипе Луис отказался переходить в «Боруссию» Д

Чемпионат03:58

СМИ: Филипе Луис отклонил предложение «Боруссии» и может перейти в «Барселону»

Спорт-Экспресс04:09

СМИ: Защитник «Атлетико» отказал «Боруссии» ради трансфера в «Барселону»

ProstoProSport04:04
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Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
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В селе на юге Забайкальского края сгорели более 30 жилых домов

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Власти Венесуэлы пользуются услугами российской корпорации "Роснефть" для того, чтобы обходить санкции, введенные США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности.
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