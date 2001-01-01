Филипе Луис отказал «Боруссии» и хочет перейти в «Барселону»Евро-футбол.ру 04:46

Защитник "Атлетико" Филипе Луис отказался от перехода в дортмундскую "Боруссию", утверждает Bild. 33-летний бразилец, контракт которого с "матрасниками" истекает грядущим летом, отдает предпочтение трансферу в "Барселону".

Филипе Луис отказал «Боруссии» и хочет перейти в «Барселону»

Армия и оружие Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.

Шоу-бизнес Больной Михалков не пришел встречать гостей ММКФ Президент кинофестиваля Никита Михалков из-за операции на бедре на красной дорожке отсутствовал.

Политика Россия запретила экспорт нефти на Украину Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.

Политика Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.

Происшествия Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".

Происшествия Более 70 детей отравились в Дагестане Более 70 детей поступили в больницу в Дагестане с признаками отравления, 15 из них госпитализированы, сообщила в пятницу ТАСС представитель пресс-службы министерства здравоохранения республики Залина Муртазалиева.

Шоу-бизнес Бузова прогулялась по Москве в прозрачном пеньюаре Бузова снялась в прозрачном пеньюаре в перьях, лифчике и утягивающих шортах кислотного цвета.

Армия и оружие В ДНР сообщили о двух погибших за неделю из-за обстрелов Два человека погибли и один получил ранение в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшую неделю, сообщил в пятницу журналистам замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Авто Toyota представила новый ProAce City Toyota ProAce City доступен в двух исполнениях: фургон и пассажирская версия, которая имеет в названии приставку Verso.

Экономика Доходы россиян снижаются из-за нерастущих зарплат В 2018 г. доходы населения сократились на 0,2% (если учитывать единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. пенсионерам в январе 2017 г.). Если эту выплату не учитывать, то реальные доходы выросли в прошлом году на 0,3%.

Экономика Патрушев сообщил о хищениях на 2 млрд рублей в ходе ФЦП «Юг России» Хищения на сумму более 2 млрд рублей выявлены в ходе реализации Федеральной целевой программы «Юг России» и других инфраструктурных проектов на Северном Кавказе.

Политика Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к народу и Национальному собранию сказал, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию в существующем варианте.

Происшествия Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.

Происшествия Об инфаркте головного мозга у Дмитрия Быкова сообщили СМИ Источник в медицинских кругах Башкирии рассказал, что медики Уфы якобы диагностировали инфаркт головного мозга у госпитализированного в Уфе писателя Дмитрия Быкова.

Транспорт ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права РИА Новости поинтересовалось, потребуется ли увеличение бюджетного финансирования при введении ожидаемых изменений в теоретический экзамен, на что в Госавтоинспекции ответили, что "реализация данных нововведений будет осуществляться в рамках текущего финансирования МВД России".

Происшествия В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.

Происшествия В селе на юге Забайкальского края сгорели более 30 жилых домов Более 30 жилых домов сгорели в селе Усть-Ималка Ононского района на юге Забайкальского края, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Экономика Reuters: Венесуэла обходит санкции США с помощью корпорации «Роснефть» Власти Венесуэлы пользуются услугами российской корпорации "Роснефть" для того, чтобы обходить санкции, введенные США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности.

Происшествия Глава коллегии адвокатов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей Мещанский суд Москвы арестовал главу коллегии адвокатов «Межрегион» в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей у Росавиации.