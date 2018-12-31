Футбол
Филипе Луис не примет предложение «Атлетико» продлить контракт
Филипе Луис не примет предложение «Атлетико» продлить контрактЧемпионат03:10
Защитник Филипе Луис, скорее всего, покинет «Атлетико» после окончания нынешнего сезона. Как сообщает Marca, 33-летний футболист собирается отклонить предложение мадридского клуба продлить контракт ещё на один год.
Чемпионат03:10
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Гаджеты
Смартфоны Redmi компании Xiaomi станут отдельным брендом
Линейка смартфонов Redmi китайской компании Xiaomi станет отдельным брендом.
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